Beim Zusammenstoss zweier Züge sind in Alexandria mindestens 28 Menschen getötet und 80 verletzt worden.

Nachdem zunächst 15 Todesopfer gemeldet worden waren, haben die Behörden diese Zahl mittlerweile nach oben korrigiert.

Berichten zufolge kamen die Züge aus der Hauptstadt Kairo und der Hafenstadt Port Said und steuerten Alexandria als Endhaltestelle an.

Weshalb es in der Hafenmetropole zum Unglück kam, ist derzeit noch völlig unklar. In Ägypten kommt es regelmässig zu schweren Zugunglücken. Das mit Abstand schlimmste ereignete sich 2002, als durch einen Brand in einem Abteil mehr als 360 Menschen starben. 2013 tötete ein Bahnunglück wenigstens 25 Menschen, als ein Güterzug an einer Bahnüberquerung etwa 40 Kilometer südlich der Hauptstadt Kairo einen Minibus und ein zweites Fahrzeug rammte.