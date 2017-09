In Livorno starben vier Mitglieder einer Familie, nachdem ihr Haus von einem Erdrutsch verschüttet worden war.

Laut italienischen Medien kamen die Eltern, ihr Kind und dessen Grossvater ums Leben.

In der Ortschaft Montenero nahe Livorno starb eine weitere Person, ein Opfer gab es auch bei einem Verkehrsunfall in einem heftigen Gewitter.

Die Behörden sprechen von einer dramatischen Lage in Livorno. Zu Überschwemmungen kam es auch in Pisa. Die Retter rückten zu rund 160 Einsätzen in der Region um Livorno und Pisa aus.

Unwetter mit starken Regenfällen und Wind haben am Wochenende nicht nur die Toskana heimgesucht. Der Zivilschutz warnte in weiten Teilen des Landes vor schweren Schäden.

Auch in Rom, das seit Wochen von Wasserknappheit geplagt wurde, regnete es am Sonntag stark. Mehrere Strassen sind überschwemmt.