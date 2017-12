In einem Einkaufszentrum, der NCCC Mall of Davao, in Mindanao auf den Philippinen hat ein Grossbrand vermutlich 37 Todesopfer gefordert.

Die Behörden teilten mit, die Vermissten hätten «null Überlebenschance».

Der Brand ist mittlerweile unter Kontrolle, aber noch nicht vollständig gelöscht.

«Wegen des dichten Rauchs und der Hitze vermuten wir, dass niemand überleben kann», sagte die Bürgermeisterin von Davao, Sara Duterte-Carpio. Auch die Feuerwehr habe Schwierigkeiten, in alle Bereiche des Einkaufszentrums vorzudringen.

Zusatzinhalt überspringen Heimatort des Präsidenten Davao ist die Heimatstadt des philippinischen Staatschefs Rodrigo Duterte. Er war dort viele Jahre Bürgermeister. Nun hat seine Tochter dieses Amt inne, sein Sohn ist der Vize-Bürgermeister. Präsident Duterte besuchte die Familien der Opfer am Samstagabend und sicherte ihnen die Unterstützung der Regierung zu, wie der Präsidentenpalast mitteilte.

Der Vize-Bürgermeister Paolo Duterte hatte bereits zuvor gesagt, dass 37 Tote befürchtet werden. «Lasst uns für sie beten», schrieb er auf seiner Facebook-Seite. Die Feuerwehr habe ihm zuvor berichtet, dass es für die Vermissten keine Überlebenschance gebe.

In den Flammen eingeschlossen

Das Feuer war am Samstagmorgen in der NCCC Mall of Davao ausgebrochen, zahlreiche Menschen wurden von den Flammen eingeschlossen. Zum Brand kam es kurz nach Öffnung des Einkaufszentrums in einer Möbelabteilung im dritten Stock; das Feuer breitete sich rasch aus.

Über die Brandursache gibt es bisher noch keine Informationen. Bei den meisten Vermissten handelt es sich um Mitarbeiter einer Outsourcing-Firma.

Davao ist die grösste Stadt der südlichen Hauptinsel Mindanao.