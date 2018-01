Angela Merkel hat in Berlin den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz empfangen.

Die deutsche Bundeskanzlerin sieht eine gute Grundlage für eine intensive Zusammenarbeit mit dem neuen österreichischen Regierungschef.

Merkel sagte nach dem Treffen mit Kurz, es gebe wenig Trennendes in den Beziehungen zwischen Deutschland und Österreich. Sie wies aber auf die Klage Österreichs vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) gegen die deutsche PKW-Maut hin.

Die deutsche Regierung werde die neue österreichische Regierung an ihren Taten messen, so Merkel. Kurz steht seit Dezember an der Spitze einer Regierung von konservativer ÖVP und rechter FPÖ. Der 31-Jährige kam einen Monat nach Bildung der rechtskonservativen Regierung in Österreich erstmals in seiner neuen Funktion nach Berlin. Das Verhältnis der beiden Staaten war in den vergangenen Jahren immer wieder von unterschiedlichen Ansichten, etwa in der Migrationspolitik, geprägt.