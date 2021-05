Treffen in Sotschi

Im Nachgang zur erzwungenen Landung des Flugzeugs der Ryanair, reist der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko heute Freitag zu einem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin nach Sotschi.

Es soll um Fragen der weiteren bilateralen Entwicklung beider Länder gehen, teilte der Kreml mit.

Es ist bereits das dritte Treffen der beiden Politiker in diesem Jahr.

Lukaschenko will, wie er sagte, mit Putin über die Folgen der Sanktionen der EU und der USA sprechen, die Belarus wirtschaftlich zu schaffen machen. Schon jetzt steht Minsk mit Milliardenbeträgen bei Moskau in der Kreide. Ungeachtet der wachsenden Kosten für Russland hatte Putin zuletzt immer wieder betont, Lukaschenko weiter zu unterstützen. Belarus hängt wirtschaftlich am Tropf Russlands. Lukaschenko ist auch politisch abhängig von Moskau.

Die Konfrontation zwischen Belarus und dem Westen spitzte sich zuletzt zu, weil Lukaschenko eine Ryanair-Passagiermaschine am Sonntag auf den Boden bringen liess, um einen seiner Gegner festnehmen zu lassen. Der Oppositionsaktivist und Blogger Roman Protassewitsch kam nach der Zwangslandung in Haft. Mit ihm festgenommen wurde auch seine Freundin Sofia Sapega, die russische Staatsbürgerin ist.

Nach Annullationen: EU-Flüge nach Moskau wieder möglich Box aufklappen Box zuklappen Russland will nach Verwirrungen um einige nicht genehmigte Flüge aus der EU die Verbindungen nach Moskau weiter erlauben. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte am Freitag, es handle sich um «technische Probleme», die ausgelöst worden seien durch die Empfehlung der EU, den Luftraum über Belarus zu umfliegen. «Die Luftfahrtbehörden arbeiten in diesen Tagen angestrengt daran, sie (die Probleme) zu beseitigen.» Betroffen waren unter anderem die Fluggesellschaften Air France und die österreichische Austrian. Die russische Luftfahrtbehörde Rosawiazija teilte mit, die Genehmigung von Alternativrouten daure derzeit aufgrund der vielen Anfragen länger. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden hätten aber insgesamt 53 Maschinen Russland auf neuen Routen anfliegen können. Die russischen Behörden hatten erklärt, dass es sich bei einzelnen betroffenen Verbindungen um Sonderverbindungen handle.

Anwältin: Protassewitsch geht es gut

Vier Tage nach der Festnahme durfte Protassewitsch seine Anwältin Inessa Olenskaja sehen. «Alles ist gut, er ist guter Dinge, positiv und fröhlich», sagte Olenskaja der unabhängigen Nachrichtenagentur Belapan am Donnerstagabend. Aus Verschwiegenheitsgründen könne sie nicht mehr sagen.

Der belarussische Regierungschef Roman Golowtschenko forderte am Vorabend des Gesprächs von Lukaschenko und Putin Hilfe für sein Land durch Russland. «In einer solchen Situation zählen wir auf die Unterstützung eines engen Verbündeten», sagte Golowtschenko bei einem Treffen mit seinem russischen Kollegen Michail Mischustin. Mischustin wiederum sicherte zu, den Luftverkehr zwischen beiden Ländern wieder ausbauen zu wollen – sofern die Corona-Situation das zulasse.

Legende: Lukaschenko und Putin beim Handshake bei einem Treffen im Februar dieses Jahres. Reuters

Die EU hatte entschieden, künftig keine Starts und Landungen von belarussischen Fluggesellschaften und keine Überflüge mehr zu erlauben. Mehrere europäische Länder hatten seit Anfang der Woche bereits Verbote ausgesprochen. Im Gegenzug stellte die staatliche belarussische Fluggesellschaft Belavia alle Flüge nach Deutschland und in sechs weitere EU-Länder ein. Am Donnerstag berieten die Aussenminister über die konkrete Umsetzung der Sanktionen. Erst in den kommenden Wochen soll dann entschieden werden, welche Unternehmen oder Wirtschaftszweige betroffen sein sollen.