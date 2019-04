Der Zyklon «Kenneth» ist im Norden Mosambiks auf Land getroffen. Mindestens eine Person kam ums Leben.

Die Behörden des ostafrikanischen Landes hätten rund 30’000 Menschen evakuiert, teilte der Katastrophenschutz mit.

Zuvor hatte der Sturm auf den Komoren, einer vor Mosambik liegenden Inselgruppe, drei Todesopfer gefordert.

Es habe dort ausserdem mindestens 20 Verletzte gegeben sowie Überschwemmungen und schwere Schäden an Häusern.

UNO-Nothilfekoordinator Mark Lowcock hat sich zutiefst bestürzt über den zweiten Zyklon in Mosambik innerhalb von sechs Wochen gezeigt. Der tropische Wirbelsturm «Kenneth» sei mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 225 Kilometern pro Stunde im Norden Mosambiks auf Land getroffen, teilte Lowcock mit. Dächer seien von Häusern gefegt worden und der schwere Regen habe zu grossen Überschwemmungen geführt.

Flüge gestrichen

Die Helfer in Mosambik befürchten in den kommenden Tagen weitere heftige Regenfälle sowie Überschwemmungen und Erdrutsche. Die Auswirkungen könnten verheerend sein, warnte das Nothilfebüro. Mindestens 30 000 Menschen in besonders gefährdeten Gebieten seien in Sicherheit gebracht worden. Flüge seien gestrichen worden, Schulen blieben geschlossen.

Legende: Heftige Regenfälle haben in der Nacht auf den Komoren grosse Schäden angerichtet. Keystone

«Kenneth» trifft das Land in Zeiten des Wiederaufbaus. Erst Mitte März hatte der verheerende Zyklon «Idai» in Mosambik eine grosse Verwüstung hinterlassen. Hunderttausende Menschen waren zeitweise obdachlos, Überschwemmungen zerstörten das Ackerland von etwa einer halben Million Bauern. Rund 600 Menschen kamen ums Leben. Auch die Nachbarländer Simbabwe und Malawi waren betroffen.

Legende: Der Zyklon «Idai» wütete neben Mosambik auch in Simbabwe und Malawi. SRF