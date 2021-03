Papst Franziskus ist zu einem Besuch im Irak eingetroffen.

Der 84-jährige argentinische Papst will damit seine Unterstützung für die christliche Gemeinschaft zum Ausdruck bringen.

Darüber hinaus trifft der Papst den höchsten schiitischen Würdenträger des Landes.

Es ist die erste Auslandsreise des Papstes seit Beginn der Coronavirus-Pandemie, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Ebenfalls ist es die erste Reise eines Papstes überhaupt in den Irak. Dies ungeachtet der Tatsache, das die dortige christliche Gemeinschaft zu den ältesten der Welt gehört.

«Ich freue mich sehr, die Reisen wieder aufnehmen zu können», sagte Franziskus vor Journalisten auf dem Flug nach Bagdad. Der Besuch sei eine Pflicht gegenüber einem seit vielen Jahren geschundenen Land.

Vom Krieg Betroffenen begegnen

Franziskus Reise gilt der Stärkung der christlichen Gemeinschaft, die während des Krieges gegen den sogenannten IS unter Gräueltaten gelitten hat.

Zunächst wollte Franziskus am Freitag Ministerpräsident Mustafa al-Kasimi und Staatschef Barham Salih treffen. Später stehen Begegnungen mit Vertretern der Zivilgesellschaft und der Ortskirche an.

Christliche Gemeinde geschrumpft

Die irakische Regierung hatte vor der Ankunft die Sicherheitsmassnahmen massiv verstärkt. So wurden in Bagdad zahlreiche zusätzliche Kontrollpunkte errichtet. Wegen einer dreitägigen vollständigen Ausgangssperre waren die Strassen der Hauptstadt am Freitag weitestgehend menschenleer. Die Sicherheitslage im Irak hatte sich zuletzt wieder verschärft.

Die immer wieder verfolgte christliche Gemeinde in dem überwiegend muslimischen Land ist in den vergangenen Jahrzehnten stark geschrumpft. Einst lebten mehr als eine Million Christen im Irak. Heute sind es nach Schätzungen noch 250'000 bis 400'000.