Der US-Präsident reagiert auf einen Bericht, der darlegt, dass Nordkorea dem Bau einer Atomrakete immer näher kommt.

US-Präsident Donald Trump hat Nordkorea davor gewarnt, die USA weiter zu bedrohen. Andernfalls werde die amerikanische Antwort «Feuer und Zorn» sein, in einem Ausmass, wie es die Welt noch nie erlebt habe. Das sagte Trump gegenüber Journalisten in Bedminster im US-Bundesstaat New Jersey.

Pjöngjang kommt einem Bau einer Atomrakete immer näher

Am Abend hatte die Zeitung «Washington Post» einen Bericht veröffentlicht, laut dem es Nordkorea bereits gelungen sein könnte, einen Atomsprengkopf herzustellen, der kompakt genug ist, um mit einer Rakete abgeschossen zu werden. Die Zeitung zitiert US-Geheimdienstmitarbeiter, nennt aber deren Namen nicht.

Auch ein Bericht der japanischen Regierung bezeichnete die Fortschritte im nordkoreanischen Atomprogramm als bedeutend.

Drohungen auch von Seiten Nordkoreas

Zuvor hatte die Führung in Nordkorea erklärt, sollten die USA einen Militärschlag wagen, würde die nordkoreanische Atomstreitmacht ihnen eine «ernsthafte Lektion» erteilen. Ungeachtet der jüngsten UNO-Sanktionen werde das Land nicht von seinem Atomprogramm abrücken. Solange die USA ihre feindselige Politik beibehielten, werde es keine Verhandlungen geben.