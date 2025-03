Trump hält an Zöllen fest

Die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle für Waren aus Mexiko und Kanada sind kurz nach Mitternacht (Ortszeit) in Kraft getreten.

Dies berichteten unter anderem «New York Times», «Wall Street Journal» und der Sender CNN.

Die betroffenen Länder haben Gegenmassnahmen angekündigt.

Trump hatte zuvor in Washington gesagt, die Strafmassnahmen auf Waren aus Kanada und Mexiko in Höhe von 25 Prozent würden von Dienstag an gelten.

«Präsident Donald J. Trump fährt mit der Einführung von Zöllen gegen Kanada und Mexiko fort», hiess es in einer vom Weissen Haus veröffentlichten Mitteilung von Montag.

Trumps Ankündigung liess die Aktienmärkte einbrechen. Der Republikaner ordnete ausserdem an, die im Februar angeordneten Importzölle auf Waren aus China auf 20 Prozent zu verdoppeln.

40 Prozent der US-Importe aus Kanada, Mexiko und China Box aufklappen Box zuklappen Der «New York Times» zufolge machen die Importe aus Kanada, Mexiko und China zusammen mehr als 40 Prozent aller US-Importe aus. Trump begründet die Zölle gegen Mexiko und Kanada damit, dass die Nachbarländer nicht ausreichend gegen Drogenhandel und illegale Migration an den gemeinsamen Grenzen vorgingen. Trump wirft Peking unter anderem vor, nicht zu verhindern, dass die in China hergestellte Droge Fentanyl in die USA geschmuggelt werde.

Anfang Februar liess sich Trump nur wenige Stunden vor dem Inkrafttreten der angedrohten Strafzölle auf Zugeständnisse der Nachbarn vor allem bei der Grenzsicherung ein. Dafür schob er die Handelsbeschränkungen für mindestens 30 Tage auf.

Kanada reagiert mit Gegenzöllen

Es bleibt abzuwarten, ob sich Kanada und Mexiko erneut mit Trump einigen können, um die Strafmassnahmen schnell abzuwenden. Einen Handelskrieg in Nordamerika dürfte jedenfalls auch Europa zu spüren bekommen.

Kanadas Premier Justin Trudeau kündigte bereits Gegenmassnahmen an. Kanada werde seinerseits ab einer Minute nach Mitternacht (6.01 Uhr MEZ) Zölle in Höhe von 25 Prozent auf US-Waren einführen, liess er mitteilen. Dies gelte zunächst nur für Waren mit einem Gesamtwert von 30 Milliarden Dollar, hiess es.

Nach 21 Tagen werde diese Zahl auf insgesamt 155 Milliarden Dollar erhöht. «Sollten die US-Zölle nicht eingestellt werden, führen wir aktive und laufende Gespräche mit Provinzen und Territorien, um mehrere nichttarifäre Massnahmen zu ergreifen», so Trudeau. Dies könnte mutmasslich eine Einschränkung oder gar den Stopp von Öl-Exporten in die USA bedeuten.

Auch Zölle auf Agrarprodukte Box aufklappen Box zuklappen US-Präsident Donald Trump droht auch mit Zöllen auf landwirtschaftliche Produkte. Er wolle solche Zölle ab dem 2. April einführen, teilte er auf seiner Social-Media-Plattform mit. Dabei richtete er sich direkt an die Landwirte und Landwirtinnen der USA: Sie sollten sich darauf vorbereiten, viele landwirtschaftliche Produkte herzustellen, die dann innerhalb des Landes verkauft werden sollen, so Trump. Offen bleibt, ob die Zölle für Importe aus allen Ländern weltweit gelten sollen – oder ob es Ausnahmen für bestimmte Handelspartner geben wird. Das von Trump genannte Datum weist allerdings darauf hin, dass die Agrarzölle im Rahmen der geplanten wechselseitigen Zölle verhängt werden könnten, die Trump ebenfalls für den 2. April angekündigt hatte. Wechselseitige, sogenannte reziproke Zölle bedeuten im Prinzip, dass die USA überall dort Zölle anheben, wo sie derzeit weniger verlangen als ihre Handelspartner.

China kündigt ebenfalls Massnahmen an

Auch das chinesische Handelsministerium teilte mit, dass es auf neue Zölle mit Gegenmassnahmen reagieren werde. Die parteinahe Staatszeitung «Global Times» brachte zusätzliche Zölle auf US-Agrarprodukte als einen Teil der möglichen Vergeltung ins Spiel.

Trump hatte am Montag ein Dekret veröffentlicht, dass nun 20 Prozent Zölle auf Importe aus China vorsieht. Aus dem Text geht nicht hervor, wann die neuen Zölle in Kraft treten sollen. In einer Pressekonferenz hatte Trump zuvor gesagt, die Erhöhung werde ab Dienstag gelten.

Kurzeinschätzung von China-Korrespondent Samuel Emch Box aufklappen Box zuklappen «Die Zölle auf Agrarprodukte wurden von Propagandamedium Globaltimes bereits in Aussicht gestellt. Es ist genau die Reaktion, von der chinesische Experten noch vor Trumps Amtsantritt gesprochen haben, als sie über mögliche Reaktionen spekuliert haben. Auch, dass die Sanktionsliste von US-Unternehmen ergänzt wurde, war absehbar und insofern keine Überraschungen. China will auf die US-Zollerhöhungen ebenfalls mit Zöllen reagieren, aber auch andere Druckmittel einsetzen. Dazu gehören die schwarzen Listen oder etwa auch Einschränkungen bei Exporten von seltenen Erden. China versucht die Hebel zu betätigen, die es hat, ohne dabei die eigene Wirtschaft zu stark zu belasten. Die Behörden betonen einmal mehr, dass man keinen Wirtschaftskrieg, keine Zollschlacht will. Was glaubwürdig ist. Schliesslich ist China deutlich stärker von Exporten abhängig als die USA. Gleichzeitig reagiert man auf die US-Zölle mit Gegenzöllen. Peking wird die Handelshemmnisse der USA nicht unbeantwortet lassen und dreht so unweigerlich an der Eskalationsspirale.»

Die US-Regierung hatte Anfang Februar Zölle in Höhe von zehn Prozent auf alle Waren aus China verhängt – zusätzlich zu Zöllen, welche die USA vorher verhängt hatten. Peking reagierte damals bereits mit Gegenzöllen in Höhe von 15 Prozent auf Kohle und verflüssigtes Erdgas aus den USA. Für Öl und landwirtschaftliche Maschinen aus den Vereinigten Staaten wurde ein Zusatzzoll von zehn Prozent verhängt.

Die beiden grössten Volkswirtschaften drohen nun auf einen neuen Handelskrieg wie 2018 zuzusteuern, als Trump in seiner ersten Amtszeit ebenfalls mit der Verhängung von Zöllen einen Konflikt auslöste.

Trumps Zollpolitik könnte weitreichende Auswirkungen auf die Verbraucherpreise in den USA haben. Denn die Kosten für hohe Importzölle dürften US-Unternehmen auf die Preise und somit die Verbraucher umschlagen – das könnte die Inflation wieder anheizen.

