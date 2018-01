Trump in der Schweiz

Der amerikanische Präsident auf dem Weg ans WEF in Davos

Nach der Ankunft der Air Force One in Zürich bestieg der amerikanische Präsident Donald Trump die Marine One und ist auf dem Weg nach Davos. Wir danken allen Besuchern für die Disziplin. #KantonspolizeiZürich, #WEF18pic.twitter.com/rBGbgoFErD