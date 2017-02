Trump über den globalen Handel 0:29 min, vom 24.2.2017

Zusatzinhalt überspringen Bannon definiert Ziele Trumps Chefstratege Stephen Bannon sieht im radikalen Rückbau des Staates eines der obersten Ziele der US-Regierung. Die beiden anderen Prioritäten seien Einwanderung und nationale Sicherheit sowie der Bereich Handel. Ein Zurückschneiden des Staates aber sei Wichtigste, sagte er an der CPAC-Konferenz.

Es ist das grosse Jahrestreffen der Konservativen in den USA: Das sogenannte CPAC-Treffen, in Washington. Vor Kurzem ist US-Präsident Donald Trump vor begeistertem Publikum aufgetreten. Dabei hat er klar gemacht: Die Globalisierung interessiert ihn wenig.

«Globale Zusammenarbeit – im Sinn von Handeln mit andern Ländern, und mit ihnen gut auszukommen, das ist gut und wichtig», sagte Trump. «Aber es gibt keine globale Hymne, keine globale Währung oder Flagge. Ich repräsentiere die Vereinigten Staaten von Amerika. Ich bin nicht verantwortlich für die Welt, sondern für Euer Land.»

Erneut Kritik an den Medien

US-Präsident Donald Trump hat den amerikanischen Medien zudem erneut unterstellt, sie würden Geschichten erfinden. «Sie haben keine Quellen, sie denken sie sich aus», sagte Trump in einer Rede an der CPAC-Konferenz in Washington, einem Treffen konservativer Aktivisten.

«Ich bin gegen die Leute, die Geschichten erfinden und sich Quellen ausdenken», erklärte er. «Es sollte ihnen nicht mehr erlaubt sein, Quellen zu benutzen, wenn sie nicht den Namen von jemandem nennen.»

Trump greift die Presse seit Wochen massiv an. In der vergangenen Woche erklärte er erstmals, die Medien seien der «Feind des amerikanischen Volkes». Diese Formulierung verteidigte er am Freitag.