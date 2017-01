Kehrtwende gegenüber Geheimdiensten, harsche Schelte der Medien und nachdenkliche Töne ausländischer Spitzenpolitiker. Schon nach den ersten Stunden im Oval Office ist die Schonzeit für den neuen US-Präsidenten vorbei. Immerhin räumt ihm der Papst eine Chance ein.

Das Wichtigste in Kürze

Der Pressesprecher von Donald Trump droht den Medien : «Das amerikanische Volk hat Besseres verdient.»

: «Das amerikanische Volk hat Besseres verdient.» Gegenüber den US-Geheimdiensten rudert der neue US-Präsident zurück . Er spricht ihnen sein Vertrauen aus, nachdem er die Dienst über Wochen scharf kritisiert hatte.

. Er spricht ihnen sein Vertrauen aus, nachdem er die Dienst über Wochen scharf kritisiert hatte. Deutschlands Aussenminister Steinmeier warnt: «In diesen Zeiten einer neuen globalen Unordnung steht besonders viel auf dem Spiel .»

.» Frankreichs Präsident zeigt klare Kante gegen «America first».

Das ohnehin schon angespannte Verhältnis von Donald Trump zu den Medien hat sich am Samstag weiter verschärft - nur einen Tag nach der Vereidigung des Republikaners als US-Präsident.

Im Mittelpunkt stehen Vorwürfe Trumps, nach denen die Medien die Zahl seiner Zuschauer bei den Feierlichkeiten zur Amtseinführung am Freitag absichtlich als zu niedrig dargestellt hätten. Trump äusserte diese Anschuldigung zunächst bei einem Besuch im CIA-Hauptquartier und löste damit bereits Stirnrunzeln aus.

Zusatzinhalt überspringen Trump «liebt» die CIA Beim Besuch des CIA hat Trump den Geheimdienstmitarbeitern sein Vertrauen ausgesprochen. «Ich bin zu 1000 Prozent auf Eurer Seite», sagte er. Zuletzt hatte Trump die Dienste kritisiert, etwa wegen Berichten über russische Cyber-Angriffe im Wahlkampf. Er warf ihnen Nazi-Methoden vor. «Ich liebe Euch, ich respektiere Euch», so Trump jetzt beim CIA.

«Medien zur Rechenschaft ziehen»

Danach schickte er seinen Sprecher Sean Spicer in den Pressekonferenz-Raum des Weissen Hauses - wo dieser sogar so weit ging, den Medien mit Konsequenzen zu drohen, wenn sich nichts ändere. «Es wird in den Medien viel über die Verantwortung der Medien geredet, den Präsidenten zur Rechenschaft zu ziehen», sagte Spicer. «Und ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass dies eine Zweibahnstrasse ist. Wir werden die Medien ebenfalls zur Rechenschaft ziehen. Das amerikanische Volk hat Besseres verdient.»

Propagandaminister statt Pressesprecher

Hintergrund des Disputs sind anscheinend zum Teil in einem Tweet verbreitete Fotos, die den Publikumsandrang bei der Vereidigung Trumps und der seines Vorgängers Barack Obama vor acht Jahren zeigen - mit einer Fläche, die im Fall Obama dicht bevölkert, bei Trump dagegen fast menschenleer ist. Das Foto sei absichtlich in einem bestimmten Ausschnitt aufgenommen worden, um die «enorme» für Trump am Freitag gezeigte Begeisterung zu «minimieren», sagte Spice. Derartige Versuche seien «schändlich» und «falsch».

CNBC reagiert auf Spicers Drohung White House Press Secretary Sean Spicer rips media, but facts contradict his arguments https://t.co/pxZBFD84WQ — CNBC (@CNBC) 22. Januar 2017

Auf Twitter lösten die Einlassungen Spicers vielfach empörte Reaktionen aus. Er mache sich lächerlich und sei kein Pressesprecher, sondern ein Propagandaminister, monierten Nutzer.

« Mit der Wahl Donald Trumps ist die alte Welt des 20. Jahrhundert endgültig vorüber » Frank-Walter Steinmeier

Deutscher Aussenminister

Kritische Anmerkungen kommen auch aus einigen Regierungssitzen im Ausland. So sieht der deutsche Aussenminister Frank Walter Steinmeier in der Präsidentschaft von Donald Trump eine Zäsur. «Mit der Wahl Donald Trumps ist die alte Welt des 20. Jahrhundert endgültig vorüber», schrieb der Chef-Diplomat in Berlin in einem Gastbeitrag für «Bild am Sonntag». «Welche Ordnungsvorstellungen sich im 21. Jahrhundert durchsetzen werden, wie die Welt von morgen aussehen wird, ist nicht ausgemacht, ist völlig offen.»

Die Welt muss sich Steinmeiers Prognose zufolge sich auf unruhige Zeiten einstellen: «Wie immer bei Machtwechseln gibt es Ungewissheiten, Zweifel und Fragezeichen über den Kurs der neuen Führung. Aber in diesen Zeiten einer neuen globalen Unordnung geht es um mehr, heute steht besonders viel auf dem Spiel.» Die Bundesregierung werde jetzt das Gespräch suchen und «der neuen Administration unsere Haltung, unsere Werte und Interessen erläutern».

Frankreichs Präsident gegen «America first»

In eine ähnliche Kerbe schlug bereits Frankreichs Staatspräsident Francois Hollande bei seinem Besuch in Chile. Er sprach sich dabei eindringlich gegen den Protektionismus aus. Dies sei «die schlechteste Antwort», erklärte er. Es sei ein Weg, der am Ende den Handel und Wachstum behindere und sich auch auf den Arbeitsmarkt auswirke.

Internationale Beziehungen müssten Hollandes Lesart zufolge multilateral und in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen gestaltet werden. Hollande sprach am Tag nach der Vereidigung von US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte in seiner Rede zum Amtsantritt die Losung «America first» herausgegeben und eine harte Haltung in der Aussen- und Handelspolitik in Aussicht gestellt.

Israel hat den Iran im Visier

Damit rennt er bei Israels Premier Benjamin Netanjahu offenbar offene Türen ein. Denn er will sich mit dem neuen US-Präsidenten alsbald über den künftigen Umgang mit dem Iran abstimmen. Man wolle bald mit Trump darüber reden, «wie man der Bedrohung durch das iranische Regime, das zur Zerstörung Israels aufruft, entgegentritt», schrieb Netanjahu am Samstagabend bei Facebook.

Netanjahu gilt als schärfster Kritiker des unter Trumps Vorgänger Barack Obama ausgehandelten internationalen Atomabkommens mit Teheran. Auch Trump hat den Deal im Wahlkampf scharf kritisiert und Neuverhandlungen angekündigt.

Osteuropa aufgeschreckt

Dass der neue US-Präsident die internationalen Verpflichtungen seines Landes auf den Prüfstand stellen will, liess in vielen europäischen Ländern aufhorchen. Gerade in Osteuropa läuft es da manchem kalt den Rücken herunter: «Mit grosser Macht kommt grosse Verantwortung», warnt Litauens Staatspräsidentin Dalia Grybauskaite Richtung Washington. Das Land ist wegen des russischen Vorgehens in der Ukraine besonders besorgt um die eigene Sicherheit.

Auf einen baldigen Erkenntnisgewinn im Weissen Haus setzt auch der deutsche Aussenminister Steinmeier, wenn er sagt: «Ich setze darauf, dass wir in Washington aufmerksame Zuhörer finden, die wissen, dass auch grosse Länder Partner brauchen in dieser Welt, die bereit sind, ihren Weg gemeinsam mit guten Freunden und bewährten Bündnispartnern zu gehen."

Pontifex räumt Trump eine Chance ein

Auch Papst Franziskus will dem neuen US-Regenten eine Bewährungsfrist einräumen. Der Pontifex hat sich dafür ausgesprochen, Trump eine Chance zu geben. «Warten wir ab, was er macht, und danach wird bewertet», sagte er der spanischen Zeitung «El País».

Dabei warnte er vor «Prophezeiungen von Unglücken oder von Reichtümern, die danach nicht eintreten». Er hoffe, dass auch unter Trumps Führung die Bedürfnisse der Armen, Ausgeschlossenen und Bedürftigen berücksichtigt würden.