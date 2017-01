Amtseinführung in Washington

In seiner Antrittsrede hat der neue US-Präsident Donald Trump das amerikanische Volk in den Mittelpunkt gestellt. Wir haben die Wörter gezählt

SRF News hat in der Inaugurationsrede von Donald Trump die Wörter gezählt. Wenig überraschend kommt das Wort «Amerika» am häufigsten vor. Dies zeigt auch die «Tag Cloud», welche die Rede von Donald Trump visualisiert.

Zusatzinhalt überspringen So funktioniert «Tag Cloud» Aus einem Text kann eine «Tag Cloud» (Wortwolke) generiert werden. Die am häufigsten vorkommenden Wörter werden gross dargestellt und dunkler eingefärbt. Weniger häufige Wörter rutschen zumeist an den Rand und werden kleiner dargestellt.

Allein schon in Trumps Schlusssätzen kommt «Amerika» fünfmal vor: «Gemeinsam werden wir Amerika wieder stark machen. Wir werden Amerika wieder wohlhabend machen. Wir werden Amerika wieder stolz machen. Wir werden Amerika wieder sicher machen. Und ja, gemeinsam werden wir Amerika wieder grossartig machen.»

Sein Wahlspruch «Make America great again» (Amerika wieder gross machen) wiederholte der frisch vereidigte mehrere Male. Auch das Wort «first» in seinem Ausspruch «America first» (Amerika zuerst) brauchte Trump sehr oft.

Dass ihm Arbeitsplätze in Amerika am Herzen liegen, zeigt sich auch in der «Tag Cloud». Das Wort «Job» hat er oft gebraucht und meinte auch: «Wir werden unsere Arbeitsplätze zurückbringen.»

Auch «Bürger» (citizens) kam häufig vor. Dabei betonte Trump, dass die Bürger nun «in einer grossen nationalen Anstrengung geeint sind.»