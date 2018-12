Tsunami in Indonesien

Aus Tagesschau am Mittag vom 24.12.2018.

Die Tsunami-Katastrophe in Indonesien hat mindestens 373 Menschen das Leben gekostet und schwere Schäden angerichtet.

Mehr als 1400 Menschen wurden verletzt, 128 werden noch vermisst.

Ein Vulkan-Ausbruch hat indirekt den Tsunami zwischen den Inseln Sumatra und Java ausgelöst.

Noch immer sind einige von der verheerenden Flutwelle betroffenen Gebiete nur schwer zugänglich, weil Strassen durch Haustrümmer und umgestürzte Bäume unpassierbar sind.

Die Flutwellen waren mitten in der Urlaubssaison über beliebte Touristenstrände hereingebrochen: Getroffen wurden Küstenstriche zu beiden Seiten der als Sundastrasse bekannten Meerenge zwischen Sumatra und Java.

Laut Pierre-Alain Eltschinger, Sprecher des EDA, ist die Schweizer Botschaft in Indonesien in ständigem Kontakt mit den lokalen Behörden. Derzeit lägen keine Informationen zu Schweizer Betroffenen oder Opfern der Katastrophe vor, wie Eltschinger gegenüber SRF News erklärt.

Tsunami durch Vulkanausbruch ausgelöst

Ausgelöst wurde die Flut durch den Ausbruch eines Vulkans. «Der Tsunami war mit der Eruption verbunden, er war ein indirektes Resultat der Eruptionen des Anak Krakatau», sagte Dwikorita Karnawati, die Chefin der indonesischen Agentur für Geophysik (BMKG), vor Journalisten.

Karnawati zufolge zeichneten die Behörden eine vulkanische Erschütterung auf, die einem Erdbeben der Stärke 3,4 gleichkam. Die Erschütterung habe zu einem Kollaps des Kraters geführt, bei dem Vulkanmasse freigesetzt worden sei, die dann ins Meer rutschte. Dies habe dann den Tsunami ausgelöst.

Legende: SRF

Demnach ereignete sich die Eruption am Samstagabend um 21.03 Uhr (Ortszeit), 24 Minuten später sei der Tsunami auf Land getroffen. Verschlimmert wurde die Situation dadurch, dass gleichzeitig Flut herrschte, wie Katastrophenschutz-Sprecher Sutopo Nugroho erklärte.

Mehr als 700 Gebäude sind zerstört. Rund 12'000 Bewohner der Küstenregionen wurden in höhere Gebiete zwangsevakuiert. Die Flutwarnung wurde mittlerweile um einen Tag bis Mittwoch verlängert.

Es habe keine Alarmzeichen wie etwa ein Erdbeben gegeben, die auf einen möglichen Tsunami hingedeutet hätten, sagte Katastrophenschutz-Sprecher Nughoro.

Bild 1 / 7 Legende: Der Tsunami hinterliess in weiten Teilen der betroffenen Gebieten grosse Zerstörung. Reuters Bild 2 / 7 Legende: Boote wurden von der Flutwelle tief ins Landesinnere gespült. Reuters Bild 3 / 7 Legende: Viele Menschen haben durch den Tsunami alles verloren. Reuters Bild 4 / 7 Legende: Die Suche nach weiteren Opfern oder Überlebenden gestaltet sich vielerorts schwierig. Reuters Bild 5 / 7 Legende: Am Morgen nach dem Tsunami wurde das Ausmass der Schäden allmählich sichtbar. Reuters Bild 6 / 7 Legende: Im Herbst hatte ein verheerendes Beben mit nachfolgendem Tsunami die Region heimgesucht. Über 2000 Menschen starben. Bereits die ersten Bilder zeigten, mit welcher Kraft die Wellen auch diesmal anlandeten. Keystone Bild 7 / 7 Legende: Krakatau ist eine Vulkaninsel in der Sundastrasse zwischen den indonesischen Inseln Sumatra und Java (Aufnahme vom 22. September 2018) Reuters

Nach seinen Worten kamen sowohl in der zu Sumatra gehörenden Provinz Lumpang auf der nördlichen Seite der Sundastrasse Menschen zu Tode als auch in Javas Provinz Banten, die südlich der Meeresenge liegt und an die indonesische Hauptstadt Jakarta grenzt.

Aktivste Zone der Erde Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Noch schlimmere Folgen hatte der Tsunami vom 26. Dezember 2004, der neben Indonesien zwölf weitere Länder im Indischen Ozean traf. Infolge der Riesenwelle kamen damals schätzungsweise 230'000 Menschen ums Leben. Indonesien liegt auf dem Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Erdbeben und auch Vulkanausbrüche sind dort keine Seltenheit. Der Inselstaat hat so viele aktive Vulkane wie kein anderes Land der Welt. Der aktuelle Tsunami ging von der Vulkaninsel Anak Krakatau aus, die erst im Jahr 1883 durch eine verheerende Vulkaneruption entstanden war. Bei dem Ausbruch starben damals 36'000 Menschen, eine 20 Kilometer hohe Aschewolke verdunkelte die gesamte Region.

Einige der am heftigsten getroffenen Gegenden befinden sich in Banten, wo es viele Strandunterkünfte für Touristen gibt. Angesichts der Urlaubssaison herrschte dort Hochbetrieb.

Schwere Tsunami-Schäden wurden auch vom Urlauberstrand Carita gemeldet.

Pantauan udara daerah terdampak tsunami di Pantai Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Korban dampak tsunami di Lampung Selatan per 23/12/2018 pukul 13.00 WIB: 35 orang meninggal duniq, 115 orang luka dan 110 unit rumah rusak. Pendataan masih dilakukan. pic.twitter.com/HcXVkEhqBx, Link öffnet in einem neuen Fenster — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 23. Dezember 2018 , Link öffnet in einem neuen Fenster

Nugroho verbreitete über seine Twitter-Seite Videoaufnahmen, auf denen Trümmerhaufen vor zerstörten Häusern und völlig demolierte Autos zu sehen waren. Rettungskräfte durchkämmten am Sonntag weiter Schuttberge nach Überlebenden.

Ein dramatisches, in den sozialen Medien veröffentlichtes Video zeigte eine Wasserwand, die in ein Konzert der Popband Seventeen krachte, die Band von der Bühne schleuderte und sich ins Publikum ergoss. Frontmann Riefian Fajarsyah schrieb auf Instagram, dass der Bassist und der Road Manager der Band getötet worden seien und seine Frau vermisst werde.