Der US-Pastor Andrew Brunson ist nach seiner Freilassung aus türkischer Haft nach Deutschland ausgereist. In der Nacht auf Samstag landete die Maschine mit Brunson auf dem US-Luftwaffenstütztpunkt Ramstein bei Kaiserslautern. Von dort aus soll er später in sein Heimatland weiterreisen.

Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, nahm Brunson nach mehrstündigem Flug auf dem Rollfeld in Empfang. Ein Gericht im westtürkischen Izmir hatte zuvor die Aufhebung des Hausarrests gegen den Pastor angeordnet. Auch die Ausreisesperre wurde aufgehoben.

Die gleichzeitig verordnete Haftstrafe von drei Jahren, einem Monat und 15 Tagen muss Brunson nicht antreten. Ausserdem wird laut türkischen Medienberichten die bereits in Haft verbrachte Zeit angerechnet. Brunsons Anwalt Ismail Cem Halavurt sagte, er werde trotzdem gegen das Urteil vorgehen. Brunson waren Unterstützung von Terrorgruppen und Spionage vorgeworfen worden.

US-Präsident Donald Trump twitterte nach dem Richterspruch gleich mehrmals und schrieb unter anderem: «Pastor Brunson gerade freigelassen. Wird bald zu Hause sein.» Trump hatte den Fall zu einem persönlichen Anliegen gemacht und mehrmals gefordert, dass Brunson sofort freikommen müsse. Vor den im kommenden Monat anstehenden Zwischenwahlen in den USA dürfte die Freilassung von Brunson auch bei seiner Wählerschaft gut ankommen.

Brunson wirkte während der Verhandlung sichtlich mitgenommen, wie eine dpa-Reporterin im Gerichtssaal berichtete. Kurz vor Urteilsverkündung wischte er sich die Augen mit einem Taschentuch, legte die Stirn auf die Schulter seiner Frau Norine und umarmte sie minutenlang.

Legende: Zwei Jahre lang hielt die Türkei den US-Geistlichen Andrew Brunson wegen Terror-Vorwürfen fest. Reuters

Dutzende Reporter aus aller Welt und viele Unterstützer waren zu dem Gerichtstermin gekommen. Nach dem Urteil sagte Anwalt Halavurt, Brunson habe sich «natürlich gefreut». Seinem Mandanten würden nun die elektronischen Fussfesseln abgenommen. Sobald ein Flugzeug bereitstehe, werde er ausreisen.

«Das macht ihn natürlich traurig», sagte Halavurt. Brunsons «ganzes Familienleben und Sozialleben» sei durch die Affäre zerstört worden. «Aber es besteht ein Sicherheitsrisiko, wenn er bleibt.»

Entspannung zwischen Ankara und Washington?

Für die Türkei ist die Entscheidung eine weitgehend gesichtswahrende Lösung für einen Konflikt, der das Land in eine schwere Währungskrise gestürzt hatte. Die Entscheidung dürfte das durch den Streit schwer erschütterte Vertrauen der internationalen Märkte zumindest teilweise wieder herstellen und der angeschlagenen türkischen Wirtschaft ein Stück weit wieder auf die Beine helfen.

Der Fall Brunson hatte ein schweres Zerwürfnis zwischen Washington und Ankara ausgelöst. Die Türkei warf Brunson unter anderem Spionage und die Unterstützung der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK vor. Beobachter sprachen aber von Anfang an von einem «politisch motivierten Prozess».

Der 50-Jährige Brunson hat mehr als 20 Jahren lang in der Türkei gelebt. Er war Pastor an einer evangelikalen Kirche in der Küstenmetropole Izmir, als er wenige Monate nach dem Putschversuch vom Juli 2016 in der Türkei festgenommen und dann im Dezember desselben Jahres in Untersuchungshaft genommen wurde. Ende Juli wurde er wegen Gesundheitsproblemen in den Hausarrest entlassen. Mit seiner Freilassung endet nun ein politisches und persönliches Drama.