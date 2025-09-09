Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Vor der Istanbuler Zentrale der grössten Oppositionspartei CHP ist es zu chaotischen Zuständen gekommen.

Die Polizei verschaffte einem umstrittenen Verwalter unter dem Einsatz von Tränengas Zugang zu dem Gebäude.

Hintergrund ist die Absetzung des Istanbuler CHP-Vorstands in der vergangenen Woche.

Seit Sonntagabend blockieren die Behörden den Zugang zum CHP-Parteigebäude in Istanbul. Zahlreiche Abgeordnete und Parteimitglieder hatten sich zuvor in dem Gebäude verschanzt.

Die CHP wollte verhindern, dass der Verwalter und sein Team am Montag die Geschäfte in der Istanbuler Provinzzentrale übernehmen.

Absetzung des Istanbuler CHP-Vorstands

Ein Gericht hatte den Provinzvorsitzenden Özgür Celik und weitere Politiker wegen angeblicher Unregelmässigkeiten beim Istanbuler Parteikongress 2023 abgesetzt.

Eingesetzt wurde der ehemalige CHP-Abgeordnete Gürsel Tekin, der mit Parteichef Özgür Özel und dessen Parteiführung über Kreuz liegt.

Legende: Verwalter Gürsel Tekin übernahm am Montagnachmittag offiziell die Parteigeschäfte in Istanbul. AP Photo/Francisco Seco

Tekin verteidigte das Vorgehen des Gerichts und sagte, er sei unparteiisch und nicht Teil des Problems.

CHP sieht sich als Opfer

Die CHP und ihr Parteichef Özgür Özel stehen seit Monaten unter Druck und sehen sich als Opfer einer politisch motivierten Kampagne der Regierung unter Präsident Recep Tayyip Erdogan.

Legende: Özgür Özel hatte den langjährigen und erfolglosen ehemaligen CHP-Parteichef Kemal Kılıçdaroğlu vor zwei Jahren an der Spitze abgelöst. EPA / Erdem Sahin (Archiv)

Bei der Kommunalwahl im März vergangenen Jahres fuhr die CHP einen überraschenden Erfolg ein und gewann die meisten Bürgermeisterämter im Land für sich.

Seitdem wurden zahlreiche oppositionelle Bürgermeister im Zuge von Korruptionsermittlungen verhaftet, darunter der Istanbuler Bürgermeister und Erdogan-Rivale Ekrem Imamoğlu.

Legende: Die Opposition in der Türkei sieht sich seit İmamoğlus Festnahme am 19. März einer Welle von Ermittlungen und Verfahren ausgesetzt. AP Photo / Emrah Gurel (Archiv)

In einem Verfahren am 15. September droht auch Parteichef Özel die Absetzung. Die Regierung weist Einflussnahme auf die Justiz zurück.