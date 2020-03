Weltweit sind inzwischen über 100'000 Infektionen und mehr als 3400 Todesfälle erfasst.

Italien ist das Land in Europa mit den meisten bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus – mittlerweile sind es rund 3800 Fälle.

In Südkorea und im Iran sind die Zahlen sprunghaft angestiegen.

Mehr als 55'000 Menschen weltweit haben sich nach offiziellen Angaben von der Coronavirus-Infektion erholt.

Europa

Italien: Mit rund 3800 bestätigten Infektionen und 148 Todesfällen ist das Land der grösste Coronavirus-Infektionsherd in Europa. Am Tag zuvor waren es noch rund 800 Fälle weniger. Innert eines Tages sind zudem 40 neue Todesfälle dazugekommen. Die Schulen und Universitäten im Land bleiben bis zum 15. März geschlossen.

Deutschland: In Deutschland sind rund 534 Infektionen bekannt. Betroffen seien laut dem Robert-Koch-Institut fast alle Bundesländer, ausgenommen war bis am Donnerstag auf Sachsen-Anhalt. Die meisten Fälle gebe es in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern.

Übriges Europa: Österreich vermeldet 43 Infektionen, darunter auch den ersten Fall im Bundesland Vorarlberg an der Grenze zur Schweiz. In Frankreich sind rund 420 Corona-Fälle bestätigt, sieben Personen sind gestorben. Auch in Skandinavien steigen die Fälle weiter an - Schweden und Norwegen melden je über 90 Fälle der Infektion mit dem Coronavirus. Todesfälle sind dort noch nicht zu beklagen. In den Niederlanden sind die Fälle auf über 80 angestiegen – ein 86-jähriger Mann ist gestorben.

Asien

China: In China ist die Zahl der Toten durch die Lungenkrankheit Covid-19 weiter gestiegen: Laut offiziellen Angaben kamen am Freitag im Vergleich zum Vortrag 30 Opfer hinzu – 29 davon in der besonders schwer betroffenen Provinz Hubei. Insgesamt sind bislang mehr als 3000 Menschen in China an dem Erreger gestorben, infiziert sind über 80'000 Menschen.

Südkorea: In keinem anderen Land ausserhalb Chinas wurden bisher mehr Infektionsfälle gemeldet, inzwischen sind in Südkorea gegen 6600 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Todesfälle ist auf 40 angestiegen.

Übriges Asien: In Japan sind rund 360 Fälle bekannt - Angaben über Todesfälle schwanken zwischen 6 und 12. Nordkorea gibt weiterhin an, keine Coronavirus-Fälle zu verzeichnen, internationale Beobachter sind jedoch skeptisch. Nordkorea hat nach eigenen Angaben 220 Ausländer aus der Quarantäne entlassen – weitere 160 bleiben isoliert.

Andere Regionen

Iran: Im Iran melden mittlerweile alle Provinzen Corona-Fälle. Nach offiziellen Angaben sind über 124 Menschen gestorben, rund 4700 Personen sind mit dem Coronavirus infiziert. Angesicht der sprunghaft steigenden Infektionszahlen verschärft der Iran seinen Kampf gegen das Coronavirus: Einige Autobahnen sind gesperrt, zudem wurden die Freitagsgebete erneut abgesagt.

USA: Amerika verzeichnet 12 Todesfälle. Die Zahl der Infektionen ist auf 233 angestiegen – darunter Passagiere des Kreuzfahrtschiffes «Diamond Princess». Kalifornien rief nach Bekanntgabe des ersten Todesfalls im Bundesstaat den Notstand aus. In Washington hatte zuvor der Kongress mehr als acht Milliarden Dollar für den Kampf gegen Corona freigegeben.