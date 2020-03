Weltweit sind inzwischen gut 126'000 Infektionen mit dem Coronavirus erfasst – über 4600 Personen sind der Lungenkrankheit Covid-19 erlegen.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO stuft die Verbreitung als Pandemie ein.

Italien ist mit über 12'000 Fällen nach China das am meisten betroffene Land der Welt.

Weltweit haben sich gut 68'000 Personen wieder erholt.

Europa

Italien: In Italien sind inzwischen über 12'000 Personen mit dem Coronavirus infiziert, über 800 sind gestorben. Das sind die höchsten Zahlen ausserhalb Chinas. Das südliche Nachbarland der Schweiz ist mittlerweile nahezu komplett abgeriegelt. Wissenschaftler sind über die Mortalitätsraten erstaunt. In allen verfügbaren Statistiken werden um die fünf Prozent Mortalitätsraten angegeben. Möglicherweise sei die Altersstruktur der Bevölkerung in Norditalien ein wichtiger Faktor. 23 Prozent der Bevölkerung sind dort älter als 65 Jahre.

Deutschland: In Deutschland liegt die Zahl der Infizierten bei knapp 2000, bisher wurden drei Todesfälle registriert. Zahlreiche Infektionen sind bisher vor allem in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg nachgewiesen. Seit Dienstag ist kein Bundesland mehr ohne Fälle. Das neuartige Coronavirus hat inzwischen auch den Bundestag erreicht: Ein FDP-Abgeordneter sei «nachweislich infiziert», sagte ein Fraktionssprecher der Nachrichtenagentur AFP.

Österreich: In Österreich sind laut dem Gesundheitsministerium mittlerweile über 30 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. Die meisten Infizierten gibt es in der Hauptstadt Wien mit 58 sowie in Niederösterreich mit 51 Fällen. Aber auch alle anderen Bundesländer sind betroffen. Vier Personen sind bereits wieder genesen.

Übriges Europa: Spanien und Frankreich sind mit je gut 2200 bestätigten Fällen hinter Italien die vom Coronavirus am meisten betroffenen Länder in Europa. Die spanische Regierung erwägt nach Angaben lokaler Behörden eine Abriegelung Madrids. Dies solle dazu dienen, die Epidemie einzudämmen, sagte Madrids Regionalpräsidentin Isabel Diaz Ayuso. In Grossbritannien, das nicht von der Einreisesperre der USA betroffen ist, haben sich bislang fast 500 Menschen nachweislich mit dem neuartigen Virus angesteckt. Tschechien führt Kontrollen an seinen Grenzen zu Deutschland und Österreich ein. Grenzübertritte abseits offizieller Grenzübergänge werden zudem verboten. Norwegen prüft die Schliessung mehrerer Flughäfen, um eine Ausbreitung des Virus einzudämmen. In Griechenland ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums erstmals ein Mensch an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Es handle sich um einen 66-Jährigen mit Vorerkrankungen.

Asien

China: China hat nach Angaben seiner Gesundheitsbehörden den Höhepunkt der Coronavirus-Epidemie überschritten. Tatsächlich hat China in den vergangenen Tagen laut der offiziellen Statistik deutlich weniger Neuinfektionen und Todesfälle gemeldet. So kamen am Donnerstag nur noch 15 Infektionen hinzu – der niedrigste Wert seit Beginn der täglichen Berichte über die Epidemie vor sieben Wochen. Auch die Zahl der neuen Todesopfer stieg mit elf Fällen am Donnerstag so langsam wie seit Wochen nicht mehr.

Südkorea: Südkorea meldet 114 neue Coronavirus-Infektionen. Damit steigt die Zahl der Erkrankungen auf 7869 Fälle. Ausserhalb Chinas ist Südkorea das am stärksten von der Krise betroffene Land.

Übriges Asien: In Japan sind rund 640 Fälle bekannt. Nach offiziellen Angaben sind 16 Todesfälle zu beklagen. Der weltweite Börsenzerfall trifft Thailand stark, wo der für die Wirtschaft wichtige Tourismus zurzeit kollabiert. Die Zahl der Coronavirus-Infektionen liegt in dem südostasiatischen Land noch unter 100, steigt aber.

Andere Regionen

Iran: Nach Angaben des Gesundheitsministeriums hat sich die Zahl der Toten auf 354 erhöht, die Zahl der offiziell erfassten Ansteckungen im Land ist auf über 9000 gestiegen. Iran hat nun den Internationalen Währungsfonds um Unterstützung gebeten im Kampf gegen das Coronavirus.

USA: In Amerika sind die Zahlen der Infizierten vor der von Donald Trump verfügten Einreisesperre für europäische Länder stark angestiegen – inzwischen sind über 1300 Fälle bestätigt, über 30 Personen seien der Lungenkrankheit erlegen.