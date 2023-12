Auf der Hochgeschwindigkeitstrasse, auf der Eurostar-Züge durch den Eurotunnel unter dem Ärmelkanal hindurchfahren, werde es bis zum Ende des Tages keine Züge geben.

Bahnreisende werden in der Mitteilung aufgerufen, nach alternativen Verbindungen zu suchen. Dem Bahnbetreiber Southeastern Railway zufolge handelt es sich bei dem überfluteten Streckenabschnitt um zwei Tunnel, die beim Bahnhof Ebbsfleet in der Grafschaft Kent unter der Themse hindurchführen. Beide seien wegen Überflutung geschlossen worden.