Fünfjähriger kommt in Frankreich mit Cannabis in die Schule

In Frankreich ist ein Fünfjähriger mit Cannabis in seiner Kleidung in die Grundschule gekommen.

Die Schule habe das Kommissariat im südfranzösischen Béziers informiert, weil sie bei dem Schüler Cannabis gefunden habe, teilte die Polizei mit.

Der Junge habe angegeben, die Droge zu Hause gefunden zu haben. Damit hat er seine Eltern in eine missliche Lage gebracht.

Polizeibeamte durchsuchten daraufhin die Wohnung der Eltern und entdeckten dort 4.5 Kilogramm bereits zum Weiterverkauf verpacktes Cannabis.

Legende: Den Cannabis-Fund bei dem Buben hat die Primarschule im südfranzösischen Béziers der Polizei gemeldet. REUTERS / Shannon Stapleton

Nach dem Fund vor knapp zwei Wochen wurden die Eltern in einem Schnellverfahren zu Freiheitsstrafen von fünf Jahren und einem Jahr verurteilt, wie die Polizei mitteilte.