- Bei einem Bombenangriff auf Charkiw sind mindestens eine Person getötet und elf Menschen verletzt worden.
- Die russischen Angriffe auf die Infrastruktur und Energieversorgung haben die Ukraine laut dem Deutschen Auswärtigen Amt in die Nähe «eines Kollaps» gebracht.
- Deutschland hat deshalb noch einmal 60 Millionen Euro an humanitärer Hilfe zur Verfügung gestellt, so ein Sprecher.
Themen in diesem Newsticker
- Ukraine: Ein Todesopfer bei russischem Bombenangriff auf Charkiw
- Deutschland: Energieversorgung in Ukraine kurz vor Kollaps
- Ukraine meldet erneuten Drohnenangriff auf Odessa
- Gespräche über Kriegsende in Davos
- Das sind die Geschehnisse im Ukraine-Krieg von letzter Woche
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF