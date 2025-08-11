 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine Europäer betonen nach Alaska-Gipfel Solidarität mit Ukraine

  • Selenski: Ukraine braucht Frieden – keine Pause
  • Emmanuel Macron will den Druck auf Russland aufrechterhalten
  • Europäische Verbündete wollen Ukraine weiter unterstützen
  • Tusk kündigt Erklärung der Europäer zu Alaska-Treffen an
  • Trump bestätigt Treffen mit Selenski am Montag
  • Orbán: Welt ist heute sicherer als gestern
  • Medwedew: Verhandlungen und Krieg können zeitgleich laufen
  • Trump informiert Selenski und andere Europäer über Gipfel
  • Hat das Treffen mit Trump für Putin etwas verändert?
  • Wie berichten russische Medien über das Treffen in Alaska?

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

10vor10, 15.8.2025, 21:50 Uhr

