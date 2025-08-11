- Vor dem Treffen von Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska wollen Selenski und seine Verbündeten mit Trump telefonieren.
- Die Schweiz hat weitere Sanktionen gegen Russland von der EU übernommen. Diese treten heute Dienstag in Kraft.
- Estland hat die Schutzmassnahmen an seinen östlichen EU-Aussengrenzen zum benachbarten Russland verstärkt.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Europäer und Selenski wollen mit Trump telefonieren
- Ukraine: Verstärkung soll russische Vorstösse abfangen
- Selenski: Trump und Putin können nicht ohne uns entscheiden
- Russland und Belarus planen im September gemeinsames Manöver
- Schweiz übernimmt weitere Russlandsanktionen von der EU
- IfW: Europa unterstützt die Ukraine vergleichsweise stark
- Ungarn boykottiert Erklärung der EU-Staaten
- Estland verstärkt Schutz an Grenzübergängen zu Russland
- Russischer Raketenschlag auf Übungsgelände
- Kämpfe in der Region Donezk: Unübersichtliche Lage
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF