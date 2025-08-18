- Die Militärchefs der Nato-Staaten beraten noch am Mittwoch über die laufenden Friedensbemühungen für die Ukraine.
- In Washington fand am Montag ein Treffen zwischen Donald Trump und europäischen Spitzenpolitikern statt. Dabei sagte der US-Präsident, er bereite ein Treffen zwischen Wladimir Putin und Wolodimir Selenski vor.
- Ein solches Treffen soll innerhalb der nächsten zwei Wochen stattfinden. Emmanuel Macron schlägt Genf als Austragungsort vor.
Themen in diesem Newsticker
- Lawrow: Gespräche über Sicherheitsgarantien nicht ohne Russland
- Nato-Militärchefs beraten über Friedensbemühungen für Ukraine
- Deutschland: Putin muss jetzt liefern
- Selenski: «Demonstrativer Angriff»
- Russland: Haben militärische Hafeninfrastruktur angegriffen
- Russland will Indien Öl liefern – Treffen Putin–Modi angekündigt
- Ukraine: 14 Verletzte bei russischem Angriff auf Sumy
- Russland: 42 Drohnen abgeschossen
- Ukraine: Brand in Energieanlage in Region Odessa
- Ungarn: Bekommt nach Angriff wieder Öl durch Druschba-Pipeline
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF