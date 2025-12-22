- Die Verhandlungen stocken. Laut dem stellvertretenden russischen Aussenminister bleiben die Hauptfragen ungelöst, in einigen Bereichen wurden jedoch Fortschritte erzielt.
- Im Norden der Region Donezk hat sich das ukrainische Militär aus der Stadt Siwersk zurückgezogen. Im Gebiet tobten weiterhin heftige Kämpfe.
- Nato-Chef Mark Rutte warnt vor zunehmenden Sicherheitsrisiken für europäische Bündnisstaaten, sollte die Hilfe für Kiew nachlassen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
- Nordkoreanische Kriegsgefangene wollen nach Südkorea fliehen
- Erneute Explosionen am Ort eines Anschlags in Moskau
- Mutmasslicher russischer Agent an Deutschland ausgeliefert
- Drakonische Haftstrafen für Vandalismus durch Russen in Litauen
- Russland: «Keine signifikanten Fortschritte» in US-Gesprächen
- Feuer durch abgeschossene ukrainische Drohne in Tula
- Mehrere Verletzte nach Angriffen auf Saporischschja
- Papst Leo äussert «grosse Traurigkeit»
- Russische Internetnutzer reichen Klage ein
- Ukraine bestätigt Abzug seiner Truppen aus der Stadt Siwersk
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
