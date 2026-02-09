- Russland überzieht Ukraine mit neuen schweren Angriffen. Tausende Gebäude sind nach dem Angriff in Kiew ohne Heizung.
- In der Diskussion um einen EU-Beitritt der Ukraine fordert Präsident Wolodimir Selenski, ein genaues Datum dafür in einem möglichen Abkommen für eine Beendigung des Kriegs mit Russland festzuhalten.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski dementiert einen Bericht der «Financial Times». Wahlen seien nur bei einem Waffenstillstand möglich.
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF