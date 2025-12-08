- Selenski hat Papst Leo XIV. getroffen. Dabei hat der Papst die Notwendigkeit eines Dialogs für einen «gerechten und dauerhaften Frieden» betont.
- Deutschland, Frankreich und Grossbritannien haben in London mit Selenski über den US-«Friedensplan» beraten. Die besprochenen Friedensvorschläge sollen den USA voraussichtlich am Dienstag vorgelegt werden.
- Die Schweiz muss sich stärker für die Rückführung von durch Russland verschleppten ukrainischen Kindern engagieren. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat eine entsprechende Motion angenommen.
