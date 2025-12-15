- Russland teilte mit, einer allfälligen Weihnachtswaffenruhe würde man nur bei einem Friedensdeal mit der Ukraine zustimmen.
- In Berlin haben eine ukrainische und eine US-Delegation während mehrerer Tage über einen möglichen «Friedensplan» beraten.
- Dabei zeigten sich europäische Regierungschefs offen für eine «multinationale Truppe für die Ukraine», wie aus einer gemeinsamen Absichtserklärung hervorgeht. Auch die USA sollen einer Beteiligung in dieser Truppe zugestimmt haben.
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
