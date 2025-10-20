- Die Ukraine will über 100 Kampfjets vom Nato-Mitglied Schweden kaufen.
- Selenski wird diesen Donnerstag als Gast am Oktober-Gipfel der Staats- und Regierungschefs der EU-Länder teilnehmen.
- Russland habe mit 405 Drohnen sowie 28 Raketen angegriffen, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. In Charkiw ist auch ein Kindergarten getroffen worden.
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF