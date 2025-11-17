- In Genf haben die Gespräche über einen US-Plan für ein Kriegsende begonnen. US-Aussenminister Marco Rubio sowie der US-Sonderbeauftragte Steve Witkoff sind vor Ort.
- Laut der ukrainischen Delegation würden die Ansprüche der Ukraine in die aktuell diskutierten Vorschläge einfliessen. Details sind noch nicht bekannt.
- Laut US-Präsident Trump ist sein «Friedensplan» für die Ukraine doch nicht sein letztes Angebot. Am Freitag hatte er eine Zustimmung bis Donnerstag verlangt.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Europäischer Entwurf: Ukrainische Truppen bei Frieden begrenzt
- Hauptgespräche in Genf zwischen Ukraine und USA gestartet
- Trump kritisiert mangelnde Dankbarkeit der Ukraine
- Ukrainische Delegation: nationale Prioritäten Teil der Vorschläge
- Merz bringt eigenen Ukraine-Vorschlag ein
- Selenski: US-Plan könnte ukrainische Interessen widerspiegeln
- Sanchez: Der Frieden muss Interessen Europas berücksichtigen
- EDA: Schweiz nimmt nicht an Gesprächen teil
- Erdogan will mit Putin telefonieren – und Weg zum Frieden ebnen
- Von der Leyen stellt Bedingungen für Frieden
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF