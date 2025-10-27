- Nach russischem Angriff: 60'000 Menschen in der südostukrainischen Frontregion ohne Strom.
- Ukraine will einen Öl-Pipeline-Ring in Ramenskoje im Umland von Moskau getroffen haben.
- Unidentifizierte Drohnen über dem Flughafen Berlin-Brandenburg: Die vorübergehende Sperrung des Luftverkehrs wurde am Freitagabend wieder aufgehoben.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Unterbrochene Stromversorgung in der Region Saporischschja
- Selenski: Ukrainer erhalten Gratisfahrten mit der Eisenbahn
- Widersprüchliche Angaben zu ukrainischer Spezialoperation
- Ukraine hat wieder Umland von Moskau angegriffen
- Energie-Anlagen unter gegenseitigem Beschuss
- Nicht-identifizierte Drohnen über Berlin-Brandenburg
- Ukraine wirft Russland «Nuklearterrorismus» vor
- Russland: Fast 100 Drohnen aus der Ukraine abgeschossen
- Fünf Tote bei Minenexplosion in der Ukraine
- Ukraine liefert russischen Soldaten an Litauen aus
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF