- Russische Drohnen trafen Hafen- und Eisenbahnanlagen in Odessa. Ein Mensch starb, sechs wurden verletzt.
- Russland hat die Ukraine mit neuen schweren Angriffen überzogen. Tausende Gebäude sind nach dem Angriff in Kiew ohne Heizung.
- In der Diskussion um einen EU-Beitritt der Ukraine fordert Präsident Wolodimir Selenski, ein genaues Datum dafür in einem möglichen Abkommen für eine Beendigung des Kriegs mit Russland festzuhalten.
Themen in diesem Newsticker
- Auftakt der Münchner Sicherheitskonferenz
- Ukrainische Drohnenangriffe auf russische Region Wolgograd
- London kündigt 500 Millionen Pfund Militärhilfe für Ukraine an
- Stoltenberg fordert Gespräche zur Atomwaffenkontrolle
- Drohnenangriffe auf Odessa
- Selenski fordert schnellere Lieferung von Flugabwehrraketen
- Gouverneur: Über 220'000 Menschen in Belgorod ohne Strom
- Pistorius stellt Ukraine fünf weitere Abfangraketen in Aussicht
- Energieanlagen produzieren zu wenig Strom für ukrainische Bürger
- Sechs Kinder kehren heim – Moskau dankt Melania Trump für Einsatz
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF