Der Präsident der kurdischen Autonomieregierung im Nordirak hat den Sieg beim Unabhängigkeitsreferendum erklärt.

Massud Barsani rief die irakische Führung zum Dialog und zu Verhandlungen auf.

Das offizielle Abstimmungsergebnis liegt noch nicht vor.

Der Ausgang der Abstimmung ist nicht bindend

Der Kurden-Präsident forderte die Zentralregierung in Bagdad und die Nachbarländer in einer Fernsehansprache auf, den Willen des kurdischen Volkes zu respektieren, wie die kurdische Nachrichtenseite Rudaw berichtete. «Wir sind in eine neue Phase eingetreten.»

Nach vorläufigen Zahlen von Barsanis Kurdischer Demokratischer Partei (KDP) stimmten beim Referendum am Montag knapp 92 Prozent für die Loslösung vom Irak. Die Zahlen stammen laut Rudaw von Wahlbeobachtern der KDP, die in den Abstimmungslokalen vertreten waren.

Mandat für Verhandlungen

Der Ausgang der Abstimmung ist nicht bindend – das Votum soll aber laut Barsani ein Mandat für Verhandlungen mit der Regierung in Bagdad und mit Nachbarstaaten geben. Die irakische Regierung lehnt die Unabhängigkeit der Kurden ab.

Insgesamt leben in der Region etwa 30 Millionen Kurden, verteilt auf mehrere Staaten. Wie Irak sind auch die Türkei, Syrien und Iran gegen einen unabhängigen Kurdenstaat.