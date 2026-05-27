Eine Gleitschirmpilotin hat in Österreich einen haarsträubenden Unfall mit einem Kleinflugzeug erlebt und gefilmt.

Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie eine Cessna über ihrem Kopf vorbeirast und dabei den Gleitschirm zerfetzt.

In den sozialen Medien wurde das Video millionenfach geklickt.

Die 44-jährige Frau habe den Rettungsschirm ausgelöst und landen können, berichtete die Polizei.

Der Zwischenfall passierte am Samstag bei Piesendorf unweit von Zell am See, rund 100 Kilometer südwestlich von Salzburg.

Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie die Frau hektisch an ihrem Material zerrt, den Rettungsschirm auslöst und dann «Leck mich am A****» ausruft. Sie schafft es, auf einem Forstweg zu landen. Sie könne kaum glauben, dass «ausser ein paar fiesen blauen Flecken und rundum Prellungen wirklich nichts passiert ist», schreibt sie.

Legende: Symbolbild: Die Pilotin war nahe Zell am See, rund 100 Kilometer südwestlich von Salzburg, unterwegs. KEYSTONE / DPA / Karl-Josef Hildenbrand

Nach Angaben der Polizei war der 28 Jahre alte Cessna-Pilot auf einem Rundflug vom Glemmtal in Richtung Zell am See. Er habe gesagt, dass er der Gleitschirmfliegerin nicht mehr rechtzeitig habe ausweichen können, so die Polizei weiter. Er habe die Maschine anschliessend am Flughafen Zell am See sicher gelandet. Die Polizei ermittelt.