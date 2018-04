Letzte Umfragen vor den Wahlen zeigen, dass die rechtskonservative Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orban mit einer Mehrheit rechnen kann.

Der EU-kritische Ministerpräsident könnte so zum dritten Mal in Folge faktisch alleine regieren.

Der mit Spannung erwartete Urnengang sah allerdings die höchste Wahlbeteiligung seit 1994. Für einige Forscher bedeutet das, dass das Erreichen der absoluten Mehrheit schwieriger wird.

Mit dem vorläufigen Ergebnis wird gegen Mitternacht gerechnet.

Legende: «Es geht um die Zukunft Ungarns», sagt Orban bei seiner Stimmabgabe. Keystone

Die unerwartet hohe Wahlbeteiligung macht frühzeitige Prognosen am Wahlabend angesichts des ohnehin komplizierten ungarischen Wahlrechts noch schwieriger.

Meinungsforscher nehmen an, dass bei einer Wahlbeteiligung von über 70 Prozent die für eine Alleinregierung nötige absolute Mehrheit für Orbans Fidesz-Partei immer unwahrscheinlicher wird. Hinter Fidesz liegen in den Umfragen die rechtsextreme Partei Jobbik und die linken Sozialisten.

Nationalistische Rhetorik

Dauerthema im Wahlkampf von Viktor Orban war die Migration. In der Kampagne hatte Orban behauptet, dass die EU, die Uno und der US-Milliardär George Soros Zehntausende Flüchtlinge in Ungarn ansiedeln und das Land zum «Einwanderungsland» machen wollten. Beweise legte er dafür keine vor.

Soros, ein aus Ungarn stammender Holocaust-Überlebender, hatte sein Geld als Börsenspekulant gemacht – heute unterstützt er Zivilorganisationen, die sich für Demokratie und Menschenrechte einsetzen.

Opposition warnt vor Demokratie-Abbau

Die Opposition wirft Orban vor, die Demokratie in Ungarn abzubauen. Staatliche Ressourcen und EU-Förderungen würden Orban-nahen Oligarchen zugeschanzt. Aber auch die EU-Antikorruptionsbehörde Olaf ermittelt in zahlreichen mutmasslichen Missbrauchsfällen in Ungarn. In einen soll sogar Orbans Schwiegersohn verstrickt sein.

Orban bestreitet die Vorwürfe und verweist auf deutlich gestiegene Reallöhne und gesunkene Arbeitslosigkeit. In den EU-Institutionen geht man davon aus, dass eine Wiederwahl Orbans zu weiteren Konflikten zwischen Budapest und Brüssel führen wird, vor allem in der Asylfrage.