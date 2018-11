Beim Einsturz zweier baufälliger Wohnhäuser im Zentrum von Marseille ist mindestens eine Person ums Leben gekommen, zwei wurden leicht verletzt.

Die Behörden vermuten jedoch weitere Todesopfer.

Nach früheren Angaben werden insgesamt acht Personen vermisst.

Dutzende Rettungskräfte suchen mit Hunden in den Trümmern. Augenzeugen berichteten, dass zum Zeitpunkt des Einsturzes Menschen in einem der Gebäude waren, hiess es bei der Nachrichtenagentur AFP. Wohnungsminister Julien Denormandie sprach vor den Medien von einem «Wettlauf gegen die Zeit».

Wie mehrere Medien berichteten, zerstörten Einsatzkräfte am Montagabend ein drittes Gebäude, das ebenfalls einzustürzen droht. Ermittler prüfen, wie es zum Unglück kommen konnte.

Suche nach Ursachen und Schuldigen Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen «Dieser dramatische Unfall könnte auf die heftigen Regenfälle zurückzuführen sein, die in den vergangenen Tagen auf Marseille gefallen sind», hiess seitens der Stadt. Mehrere Oppositionsvertreter kritisierten hingegen die Wohnungspolitik der Stadt. «Es sind die Häuser der Armen, die zusammenstürzen – und das ist kein Zufall», sagte laut verschiedenen Medien der führende Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon, der seinen Wahlkreis in Marseille hat.

Die beiden Häuser waren am Montagmorgen in der südfranzösischen Hafenstadt eingestürzt. Bei den beiden Verletzten handelte es sich um Passanten. Dutzende Anwohner anliegender Wohnungen wurden in Sicherheit gebracht. Die eingestürzten Häuser standen in einer kleinen Einkaufsstrasse im Zentrum der Stadt.

Eines der Häuser stand nach Angaben der Behörden leer, weil es baufällig war. In dem anderen Gebäude, in dem ebenfalls Bauarbeiten anstanden, lebten laut Minister Denormandie rund zehn Personen. «Das sind die Menschen, nach denen wir jetzt suchen», sagte der Minister.