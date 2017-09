Buddhisten gegen Rohingya

Weite Teile der buddhistischen Mehrheit in Burma betrachten die Rohingya als illegale, staatenlose muslimische Einwanderer aus Bangladesch, obwohl viele von ihnen schon seit Generationen in Burma leben. Sie gelten als eine der am meisten verfolgten Minderheiten der Welt.

