Legende: Ein israelischer Soldat an der Grenze zum Libanon. REUTERS/Rami Shlush

Am Donnerstag wurden mindestens 36 Raketen aus Libanon nach Israel abgefeuert.

Als Vergeltungsschlag beschoss Israel Ziele im Gaza-Streifen

Zudem hat Israel nach eigenen Angaben Ziele in Libanon angegriffen

Die Lage im Nahen Osten gerät ins Wanken

Nach Raketenangriffen auf Israel hat das israelische Militär Ziele im Gaza-Streifen angegriffen. Im Visier seien unter anderem Waffenfabriken der palästinensischen Hamas gewesen, wie das Militär mitteilte. Danach griff die Luftwaffe auch Ziele in Libanon an. Medienberichten zufolge gab es Explosionen südlich der Stadt Tyros. In der Nähe soll sich ein palästinensisches Flüchtlingslager befinden.

Von Libanon aus waren am Donnerstag laut israelischen Angaben über 30 Raketen auf Israel abgefeuert worden. Israel macht palästinensische Gruppierungen für die Raketenangriffe verantwortlich. Regierungschef Benjamin Nethanjahu hatte Vergeltung angekündigt. Israels Feinde müssten den Preis für die Aggression zahlen, liess er verlauten. Man werde entschlossen gegen Extremisten vorgehen.

Krise um den Tempelberg

Der libanesische Ministerpräsident hatte zuvor noch mitgeteilt, dass der Libanon alle militärischen Operationen, die von seinem Gebiet ausgingen, verurteilte. Auch der UNO-Generalsekretär António Guterres verurteilte den Beschuss Israels.

In den vergangenen Tagen wurde zudem vermehrt der Tempelberg in Jerusalem zum Brennpunkt. Dort kam es zu Zusammenstössen zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern. An dem Ort befindet sich eine heilige Stätte, welche für den Islam, aber auch für das Judentum von grosser Bedeutung ist.

Beide Seiten wollen keinen Krieg

Die Beobachtermission der Vereinten Nationen im Libanon UNIFIL teilte am frühen Samstagmorgen mit, dass die Organisation im Austausch mit den beiden Seiten Libanon und Israel in Gesprächen sei. Beide hätten erklärt, dass sie kein Krieg wollten. Die Aktionen der vergangenen Tage stuft die UNIFIL als gefährlich ein. Sie könnten zu einer Eskalation führen.