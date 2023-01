Weiterer Angriff in Siedlung in Ost-Jerusalem

Unruhe in Israel

Nach dem tödlichen Terroranschlag auf Besucher einer Synagoge in Ost-Jerusalem hat es am Samstag einen weiteren Angriff gegeben.

Zwei Menschen seien im Stadtteil Silwan durch Schüsse verletzt worden, teilte die Polizei mit. Den Beamten zufolge bestehe Terror-Verdacht.

Der mutmassliche Angreifer sei «neutralisiert» worden.

Video Jerusalem: Mindestens sieben Tote nach Attentat bei Synagoge

Unklar ist, ober der Täter getötet wurde. Der öffentlich-rechtlichen Sender Kan berichtete, der Angreifer sei erst 13 Jahre alt gewesen.

Die beiden schwer verletzten Männer wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, wie der Rettungsdienst Magen David Adom meldete. Medienberichten zufolge handelt es sich um Vater und Sohn.

Sieben Tote in Synagoge

In einer israelischen Siedlung in Ost-Jerusalem hatte ein Angreifer am Freitagabend auf Besucher einer Synagoge geschossen. Sieben Menschen starben, mehrere wurden verletzt. Der Attentäter wurde nach Angaben der Polizei auf der Flucht erschossen.