US-Präsident Donald Trump wird heute die von Protesten und Unruhen erschütterte Stadt Kenosha im Bundesstaat Wisconsin besuchen.

Die Proteste sind ausgebrochen, nachdem Polizisten in den Rücken des Afroamerikaners Jacob Blake geschossen hatten.

Bereits vor der Abreise hat Trump einen weissen Schützen verteidigt, der bei den Antirassismus-Protesten in der Stadt zwei Menschen erschossen haben soll.

Trump suggerierte, der Mann habe in Notwehr gehandelt: Die Demonstranten hätten ihn «sehr gewalttätig» angegriffen, und er «wäre wohl getötet worden». Bislang gibt es kein offizielles Untersuchungsergebnis, das Trumps Sicht belegt.

Dem 17-Jährigen Kyle R. wird zur Last gelegt, vergangene Woche am Rande der teils gewalttätigen Proteste in Kenosha im Bundesstaat Wisconsin zwei Menschen erschossen und eine weitere Person verletzt zu haben. Sein Anwalt spricht von Selbstverteidigung.

Es wüten Brände, und wir haben einen Präsidenten, der die Flammen anfacht, anstatt sie zu bekämpfen.

Sein demokratischer Herausforderer Joe Biden warf Trump vor, die Gewalt im Land vor den Wahlen am 3. November zu schüren: «Es wüten Brände, und wir haben einen Präsidenten, der die Flammen anfacht, anstatt sie zu bekämpfen.» Biden fügte hinzu: «Je mehr Chaos und Gewalt, desto besser ist es für Trumps Wiederwahl.» Am 3. November stehen in den USA die Präsidentschaftswahlen an.

Friedliche Proteste und Unruhen

In der Stadt Kenosha war es zu Unruhen gekommen, nachdem ein Polizist am 23. August dem Afroamerikaner Jacob Blake (29) siebenmal in den Rücken geschossen hatte. Neben friedlichen Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt löste der Vorfall auch insbesondere nachts Unruhen aus. Gouverneur Tony Evers entsandte daraufhin die Nationalgarde in die Stadt.

Legende: Mitglieder der Nationalgarde von Wisconsin sorgen auf den Strassen von Kenosha für Ordnung. Reuters

Sowohl der Gouverneur als auch Bürgermeister John Antaramian, beide Demokraten, riefen Trump auf, nicht nach Kenosha zu reisen. Sie befürchteten eine Eskalation wegen des Besuchs. Der Präsident sagte auf einer Pressekonferenz jedoch, sein heutiger Besuch könne «Liebe und Respekt für unser Land steigern». Trump hatte bei der Wahl 2016 in Wisconsin knapp gewonnen.

Trump will Sicherheitskräften danken

Im Sender Fox News betonte er, dass er während seines Besuchs den Sicherheitskräften für die gute Arbeit danken wolle. Die Familie von Blake, der nach Angaben seiner Angehörigen nach den Schüssen der Polizei gelähmt bleiben wird, will Trump nicht treffen.

Legende: Ein bei gewaltsamen Protesten ausgebranntes Gebäude in Kenosha. Reuters

Trump wird vorgeworfen, den Rassismus in den USA kleinzureden. Das Problem sei vor allem die «linksgerichtete Indoktrination» in Schulen und Universitäten. «Vielen jungen Amerikanern sind Lügen beigebracht worden, wonach Amerika ein böses und von Rassismus geplagtes Land sein soll.» Er bezeichnete die «Black Lives Matter»-Bewegung als «marxistische Organisation».

Vielen jungen Amerikanern sind Lügen beigebracht worden, wonach Amerika ein böses und von Rassismus geplagtes Land sein soll.

Geld für Proteste im Land komme «von einigen sehr dummen reichen Leuten». Biden und die Protestbewegung würden von Menschen manipuliert, die im Verborgenen agierten. Auf die Frage, wen er damit meine, antwortete er: «Leute, von denen man noch nie gehört hat. Leute in einer dunklen Schattenwelt.»

Trump: «Meine Unterstützer waren sehr friedlich»

Trump war bei der Pressekonferenz auch nach dem Verhalten seiner Unterstützer bei Protesten in der Stadt Portland im Bundesstaat Oregon gefragt worden. Diese hatten am Samstag bei Auseinandersetzungen, offenbar auch Paintball-Munition eingesetzt.

Trump sagte, die Demonstranten seien «sehr friedlich» gewesen. Paintball-Munition diene der «Verteidigung» und sei nicht das gleiche wie echte Kugeln, sagte er weiter.