Dreieinhalb Jahre Gefängnis für den Kreml-Kritiker: Nawalny war noch nie so lange in Haft – und es könnten auch noch viel mehr werden, sagt David Nauer, SRF-Korrespondent in Moskau: Denn weitere Strafverfahren gegen den russischen Oppositionellen sind hängig. «Meine Vermutung ist dennoch: Nawalny hat wohl damit gerechnet, dass er nach seiner Rückkehr nach Russland seine Freiheit verlieren wird», so Nauer.

Womöglich hoffe Nawalny auch darauf, dass er hinter Gittern zu einem Symbol für die staatliche Ungerechtigkeit in Russland werde. «Er zeigte sich vor Gericht ungebrochen und kämpferisch. Gleichzeitig ist seine Sache, seine Idee draussen: Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung bleibt.» Der Korrespondent rechnet denn auch mit weiteren Auseinandersetzungen auf der Strasse zwischen Nawalny-Unterstützern und Sicherheitskräften. Demonstrationen in russischen Metropolen sind bereits angekündigt.