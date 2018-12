Frankreich will seine Militärpräsenz in Syrien vorerst aufrecht erhalten. «Der Kampf gegen den Terrorismus ist nicht beendet», sagte Europaministerin Nathalie Loiseau in Paris. Sie verwies auf den Anschlag in Strassburg mit fünf Toten vom 11. Dezember 2018.

Die französische Verteidigungsministerin Florence Parly schrieb auf Twitter, die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sei «nicht von der Landkarte gelöscht». Sie müsse aber «endgültig militärisch besiegt» werden.

Frankreich beteiligt sich mit seiner Luftwaffe und Artillerie an der internationalen Koalition gegen die IS-Miliz. Zudem sind Spezialkräfte zur Unterstützung kurdischer Kämpfer im Einsatz.