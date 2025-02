Gut 2000 Mitarbeitende müssen ihr Büro räumen. Die Szenen sind herzzerreissend. In Rucksäcken, Tragtaschen und Schachteln tragen freigestellte Mitarbeitende ihre persönlichen Sachen aus dem ehemaligen Hauptquartier der USAID. Viele weinen, andere versuchen ihren Schmerz mit einem Lächeln zu verbergen. Menschen stehen Spalier und bedanken sich mit Applaus für ihren Einsatz.

Legende: Für die Entlassenen gibts Applaus. REUTERS/Nathan Howard

Den meisten ist nicht nach Reden zumute. Ben sticht heraus: Er hält ein Blatt in der Hand, auf das er mit schwarzem Filzstift geschrieben hat: «We will not bow to tyrants. Resist.» «Wir beugen uns nicht den Tyrannen, wir leisten Widerstand.»

Wir haben respektlose E-Mails erhalten und sind zur politischen Zielscheibe von bösen, mächtigen Männern geworden.

Seit Monaten würden sie behandelt, als seien sie Staatsfeinde, sagt er: «Wir haben respektlose E-Mails erhalten und sind zur politischen Zielscheibe von bösen, mächtigen Männern geworden.» Dabei gehe es um viele gute Menschen, die sich einer grösseren Sache verschrieben hätten. Betrug, Verschwendung und Ineffizienz seien nur Vorwände, um diese Institution zu zerstören. Er hoffe, dass die Verantwortlichen zur Rechenschafft gezogen würden. Wie seine Zukunft aussieht, weiss Ben nicht.

Der Rechtsstreit, ob die die Entlassungen rechtmässig waren, geht weiter, doch für den Moment ist es das Ende. Auch für Sharon. 11 Jahre lang hat die 54-Jährige für die USAID gearbeitet. Nun sei sie von einem Tag auf den anderen entlassen worden, ohne irgendwelche Entschädigungen und ohne die ihr eigentlich zustehenden zwei Wochen Kündigungsfrist. «Zum Glück habe ich im Gegensatz zu vielen anderen Geld gespart und kann im Moment davon leben, aber so behandelt zu werden, ist einfach schrecklich.»

Eine Viertelstunde Zeit, um das Büro zu räumen

Es passe dazu, dass sie nun genau eine Viertelstunde Zeit gehabt hätte, um unter strenger Bewachung des Sicherheitspersonals ihr Büro mit den Erinnerungsstücken einer Karriere zu räumen.

Im öffentlichen Dienst schaut man nicht darauf, wer im Weissen Haus sitzt.

Sharon kontrollierte und unterzeichnete Verträge und Vereinbarungen bei der USAID und betont, ihrer Sorgfaltspflicht nachgekommen zu sein, auch im Wissen, dass sie Geld von Steuerzahlenden verwaltete. In der ersten Amtszeit von Trump hätten alle hart gearbeitet und die politische Einstellung habe nie eine Rolle gespielt: «Im öffentlichen Dienst schaut man nicht darauf, wer im Weissen Haus sitzt.» Sie alle hätten ihr Herzblut in ihre Arbeit gesteckt, sagt Sharon unter Tränen.

«Grösster Fehler in der US-Aussenpolitik»

Viele Menschen versuchen, Trost zu spenden. Darunter auch bekannte Persönlichkeiten wie Samantha Power. Die ehemalige UNO-Botschafterin leitete bis im Januar unter Präsident Joe Biden die USAID. Unermüdlich schüttelt sie Hände und gibt Umarmungen.

Legende: Samantha Power tröstet USAID-Mitarbeitende. REUTERS/Nathan Howard

Die Menschen, die jetzt dieses Gebäude verlassen müssen, seien amerikanische Helden, sagt sie: «Sie arbeiteten nicht wegen des Geldes oder Ruhms für die USAID, wir preisen zu Recht unsere Frauen und Männer in Uniform, doch dies sind Helden ohne Uniform und sie werden von der eigenen Regierung wie die grössten Feinde behandelt.» Samantha Power spricht vom grössten Fehler in der Geschichte der US-Aussenpolitik, der begangen werde. Und die Art und Weise sei einfach nur grausam und empörend: «Egal, was man von Auslandhilfe haltet, dieses Vorgehen sollte uns alle beunruhigen.»

Mit jeder Entlassung geht auch Wissen verloren. Und es scheint, als solle nichts mehr an die USAID erinnern: Das Hauptquartier ist leergeräumt und die Bronzebuchstaben über dem Eingang, wo einst «United States Agency for International Development» stand, sind entfernt.