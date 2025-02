Per E-Mail teilen

US-Präsident Donald Trump belegt Stahl- und Aluminiumimporte in die USA mit Zöllen von 25 Prozent.

Die Zölle sollen alle Länder betreffen, auch die Nachbarn Kanada und Mexiko – und die Schweiz.

Lediglich für Australien erwägt Trump eine Ausnahme, denn mit ihnen gebe es einen Handelsüberschuss.

Am Montag lässt Donald Trump auf seine Ansage vom Sonntag Taten folgen und unterzeichnet das entsprechende Dekret, es kommt zu Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte. Ab dem 4. März treten die Zölle in Kraft. Die USA zögen auch Sonderzölle auf Fahrzeuge, Chips und pharmazeutische Produkte in Betracht.

Würde ein anderes Land im Gegenzug Zölle auf US-Waren verhängen, werde Trump wiederum mit Zöllen (reciprocal tariffs) darauf antworten. «Ganz einfach: Wenn sie uns etwas berechnen, berechnen wir ihnen etwas», erklärte der republikanische US-Präsident während eines Fluges zum Super Bowl mit der Präsidentenmaschine Air Force One vor Medienschaffenden.

Legende: Trump dürfte mit den angekündigten Zöllen unter anderem die inländische Metallindustrie stärken wollen. (Im Bild: ein Stahlwerk in den USA) AP Photo/Jeff Roberson

Die USA beziehen ihren Stahl nach Angaben des Branchenverbands American Iron and Steel Institute (AISI) für das Jahr 2024 vor allem aus Kanada, Brasilien und Mexiko. Auch Deutschland und China rangieren demnach in der Top 10 der Herkunftsländer von Stahlimporten.

USA auch für Schweizer Stahlproduzenten wichtig

Die Schweiz wird in der US-Statistik nicht separat aufgeführt. Doch auch für die hier ansässigen Stahlproduzenten sind die USA ein wichtiger Markt. So machte etwa das angeschlagene Unternehmen Swiss Steel im ersten Halbjahr 2024 knapp zehn Prozent seines Umsatzes mit Kundschaft in den USA.

Dies aber wohl hauptsächlich via die Fabriken im Ausland. Laut der Aussenhandelsstatistik summierten sich die Exporte von Gusseisen, Eisen und Stahl made in Switzerland lediglich auf einen Wert im tiefen zweistelligen Millionenbereich.

Neue Zölle wären insbesondere für Deutschland problematisch Box aufklappen Box zuklappen Neue Zölle auf Einfuhren aus Europa wären vor allem für die exportstarke deutsche Wirtschaft, die bereits zwei Jahre in Folge geschrumpft ist, ein Tiefschlag. So sind die USA ein durchaus bedeutsamer Exportmarkt für die deutsche Stahlindustrie. Rund 80 Prozent der Stahlausfuhren aus Deutschland gehen aber in andere EU-Länder. Laut dem deutschen Branchenverband Wirtschaftsvereinigung Stahl ist Deutschland der grösste Stahlproduzent in der EU und steht weltweit an siebter Stelle hinter China, Indien, Japan, den USA, Russland und Südkorea.

Erst Anfang vergangener Woche konnte ein nordamerikanischer Handelskrieg mit ungewissen Folgen für die Weltwirtschaft vorerst abgewendet werden.

In letzter Sekunde aufgeschoben Box aufklappen Box zuklappen Trump liess sich nur wenige Stunden vor dem Inkrafttreten angedrohter Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Waren aus Mexiko und Kanada auf Zugeständnisse der Nachbarn vor allem bei der Grenzsicherung ein. Dafür schob er die Handelsbeschränkungen für mindestens 30 Tage auf. In Bezug auf den wirtschaftlich mächtigen Rivalen China liess der US-Präsident aber nicht mit sich reden: Zölle von zehn Prozent auf alle chinesischen Waren traten am Dienstag in Kraft.

Nach seinem Wiedereinzug ins Weisse Haus hatte Trump seine Zoll-Drohung gegen die EU erneuert. In seiner zweiten Amtszeit will er die USA als Produktionsstandort stärken und das Handelsdefizit mit Europa abbauen. Ökonominnen und Ökonomen fürchten einen Handelskrieg zwischen den USA und der EU.

Europäer wollen entschlossen handeln

Die EU-Kommission hat eine Reaktion angekündigt, falls Trump neue US-Sonderzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte verhänge. Sie werde aber erst reagieren, wenn sie detaillierte oder schriftliche Klarstellungen zu den Zöllen erhalte, so die Brüsseler Behörde.

Bereits der deutsche Kanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigten europäische Gegenmassnahmen an, sollten die USA zusätzliche Zölle auf EU-Waren erheben.

Er hat es schon einmal getan

Bereits während seiner ersten Amtszeit hatte Trump auf Stahl- und Aluminiumimporte Sonderzölle einführen lassen. Die EU reagierte damals mit Vergeltungszöllen auf US-Produkte wie Jeans, Bourbon-Whiskey, Motorräder und Erdnussbutter.

Die Auseinandersetzung belastete die transatlantischen Beziehungen schwer. Trumps Nachfolger Joe Biden setzte diese Zölle nach seinem Amtsantritt 2021 aus. Die Verhandlungen über eine Lösung überdauerten aber auch die Amtszeit des Demokraten.