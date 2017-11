Der US-Präsident beklagt «massive Handelsdefizite» und will mit Tokio neu verhandeln.

US-Präsident Donald Trump unterstellt Japan, mit den Vereinigten Staaten «nicht fair und offen» zu handeln.

Den Rückzug der USA aus dem transpazifischen Handelsabkommen TPP verteidigt Trump bei der ersten Station seiner Asienreise.

Nach Japan will der der US-Präsident auch Südkorea und China besuchen.

«Wir wollen fairen und offenen Handel, aber im Augenblick ist unser Handel mit Japan nicht fair und offen», sagte Trump vor Wirtschaftsvertretern in Tokio. Die USA litten seit «vielen, vielen Jahren» unter «massiven Handelsdefiziten» mit Japan. «Also werden wir verhandeln müssen, und das werden wir auf freundliche Weise tun», fügte Trump hinzu.

Mit seiner «America First»-Politik setzt der US-Präsident auf wirtschaftliche Abschottung. Nur drei Tage nach seinem Amtsantritt im Januar kündigte er das TPP-Abkommen, an dem auch Japan beteiligt ist.

Konflikt in Nordkorea im Fokus

Trump war am Samstag in Japan eingetroffen, um sich mit Ministerpräsident Shinzo Abe zu besprechen. Nach Tokio will der US-Präsident auch Südkorea, China, Vietnam und auf die Philippinen besuchen.