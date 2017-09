Kaspersky Lab ist einer der weltweit grössten Hersteller von Anti-Viren-Software. Auch viele private Computernutzer haben einen Virenschutz des russischen Herstellers installiert. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben in fast 200 Ländern tätig und soll 400 Millionen Software-Nutzer haben, davon 270 000 Firmenkunden.



Chef des Unternehmens ist Jewgeni Kaspersky. Er schloss 1987 sein Studium in Mathematik und Verschlüsselungstechnik an der damaligen Hochschule des KGB ab. Später entwickelte er das Antivirenprogramm AVP, für das er seine eigene Firma gründete.



Spätestens seit den Vorwürfen der Amerikaner, Russland habe mit einem Cyberangriff die Präsidentschaftswahlen beeinflusst, ist seine Herkunft zum

Problem des Unternehmens geworden. Ende Juni hatten das FBI die Wohnungen von mehreren Kaspersky-Mitarbeitern in den USA durchsucht. Kaspersky selbst hatte damals erklärt, sein Unternehmen habe nichts mit den russischen Cyber-Attacken zu tun. Er wolle mit den US-Behörden kooperieren.