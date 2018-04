2500 Protestveranstaltungen in Orange gegen Waffengewalt

Mit einem Streik wollen Schüler in den USA den ganzen Freitag lang gegen Waffengewalt protestieren.

Es sind über 2500 verschiedene Veranstaltungen geplant.

Zum Beginn der Demonstrationen sollen 13 Sekunden der Stille herrschen, je eine für alle Getöteten des Schulmassakers von Columbine.

Die Protestierenden sind aufgerufen, orangefarbene Kleidung zu tragen.

Legende: Die Jugendlichen wollen, dass die Schulmassaker nicht vergessen gehen: Demonstration vom März 2018. Keystone

Die Aktion steht in Zusammenhang mit der Schiesserei an der Parkland High School in Florida Mitte Februar, bei der 14 Schüler und drei Erwachsene getötet worden sind.

Zudem jährt sich der Amoklauf an der Columbine High School zum 19. Mal. 1999 hatten zwei Teenager im Staat Colorado 13 Menschen erschossen und sich anschliessend das Leben genommen.

Schulen zeigen weniger Verständnis

Die Schüler protestieren erneut gegen Waffengewalt und für schärfere Gesetze. Die Schulen reagieren dieses Mal eher verhalten: Laut Berichten lokaler Medien werden die meisten Streikenden als Schwänzer behandelt.

Initiatoren sind die 16 Jahre alte Lane Murdock von der Ridgefield High School (Connecticut) und drei Klassenkameraden. Anders als bei bisherigen Aktionen, etwa dem Anti-Waffen-Schulausstand vom 14. März, soll es nach dem Gedenken aber nicht zurück in die Klassenzimmer gehen.

Erst der Anfang

«Es ist auch eine Demonstration unserer Macht», sagt der 17-jährige Mitorganisator Grant Yaun dem Sender ABC. «Man wird uns weder ignorieren noch zum Schweigen bringen.» Die Aktion am Freitag sei erst der Anfang.