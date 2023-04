Der Supreme Court lehnte Einschränkungen um die Abtreibungspille «Mifepriston» ab.

Dies zumindest so lange, wie der Rechtsstreit anhält.

In Texas haben Abtreibungsgegner gegen die Zulassung des Medikaments geklagt.

Legende: Reuters/Evelyn Hockstein

Am Freitagabend Ortszeit fällt die Entscheidung des Obersten Gerichts: «Mifepriston» darf während des andauernden Rechtsstreits in Texas nicht eingeschränkt werden. Bereits vor einer Woche wurde die Zulassung des Medikaments befristet verlängert. Nun hat der Supreme Court Einschränkungen gänzlich ausgesetzt. Das letzte Wort ist wegen einer Klage in Texas aber noch nicht gesprochen.

02:27 Video Archiv: Bundesrichter kippt Zulassung für Abtreibungspille Aus Tagesschau vom 08.04.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 27 Sekunden.

Dem Entscheid des Obersten Gerichts der USA geht ein juristisches Hin und Her voraus. In Texas hatte ein Bundesrichter die Zulassung des Medikaments nach einer Klage von Abtreibungsgegnerinnen ausgesetzt. Diese Massnahme kassierte jetzt der Supreme Court wieder ein.

Das ist «Mifepriston» Box aufklappen Box zuklappen «Mifepriston» ist eine sogenannte Abtreibungspille, die den Schwangerschaftsabbruch auslöst. Üblicherweise wird sie zusammen mit dem Medikament «Misoprostol» eingesetzt. Im Jahr 2000 wurde «Mifepriston» in den USA zugelassen. Würde «Mifepriston» nicht mehr länger zugelassen, hätten Abtreibungsanbieter bereits Backup-Pläne ausgearbeitet. abtreibungswillige Frauen könnten beispielsweise nur «Misoprostol» einnehmen, was etwas weniger wirksam sei.

Die Abtreibungsgegner hatten die Klage eingereicht, um den Zugang zur medikamentösen Abtreibung zu erschweren. Zumindest so lange, wie der Rechtsstreit in Texas noch anhält, ist «Mifepriston» aber auch in diesem Bundesstaat weiter zugelassen.