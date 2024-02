Verteidigungsminister Lloyd Austin musste zum zweiten Mal innert weniger Wochen ins Spital.

Grund dafür sei dieses Mal ein Problem an der Blase, sagte ein Sprecher des Ministeriums.

Zuvor war er wegen einer Krebserkrankung an der Prostata in Behandlung.

Die Amtsgeschäfte hat Austin an seine Stellvertreterin Kathleen Hicks übertragen. Zuerst hatte es noch geheissen, Austin wolle vom Spital aus weiterarbeiten.

Erst Mitte Januar war der 70-Jährige nach einem zweiwöchigen Klinikaufenthalt wegen einer Krebserkrankung aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Austin war damals in Kritik geraten, weil er nicht einmal Präsident Joe Biden darüber informiert hatte. In den USA ist es üblich, dass die Öffentlichkeit sehr genau über den Gesundheitszustand ihrer Top-Politiker informiert wird. Präsident Joe Biden hatte erklärt, an seinem Minister festzuhalten.