In Ohio und North Carolina, die zu den umkämpften Swing States gehören, dürfen die Wähler seit 12.30 Uhr MEZ an die Wahlurnen. In Florida, Pennsylvania und Michigan – wo ebenfalls mit Spannung erwartet wird, wer das Rennen macht – öffneten viele Wahllokale um 13 Uhr MEZ.

In immer mehr grösseren Städten und Kommunen im Osten der USA öffnen die Wahllokale. Um 6 Uhr Ortszeit (12 Uhr MEZ) öffneten sie zum Beispiel in New York, New Jersey und Connecticut. Vor einigen Lokalen bildeten sich lange Schlangen.

14:01

Biden in Pennsylvania, Trump im Weissen Haus

Trump-Herausforderer Joe Biden will im umkämpften Bundesstaat Pennsylvania ein letztes Mal um Stimmen werben. Der 77-Jährige reist am Dienstag in seinen Geburtsort Scranton unweit von New York, seine Frau Jill Biden will Wähler im ebenfalls wichtigen Florida mobilisieren. In seiner Heimatstadt Wilmington in Delaware nahm Joe Biden zudem an einem Gottesdienst teil. Bidens Kandidatin als Vizepräsidentin, Kamala Harris, reist derweil nach Detroit in Michigan.

US-Präsident Donald Trump hat nach Angaben des Weissen Hauses nach zuletzt fünf Auftritten am Tag keinen Wahlkampftermin. Auf dem Programm steht ein Besuch des Büros der Republikanischen Partei am Vormittag. Danach will Trump ins Weisse Haus zurückkehren, wo es am Abend eine Wahlfeier mit etwa 400 Gästen geben soll.